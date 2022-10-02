Приметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достаток

Что нельзя делать 4 октября и какие есть запреты.
4 октября церковь почитает память апостола от 70-ти Кодрата Афинского, которого признают первым из греческих христианских апологетов. В народе праздник называется Кондрат или день Кондрата.
В этот день нужно было обязательно усердно потрудиться, чтобы привлечь в дом достаток и благополучие в ближайшее время.
Женщины обязательно готовили пироги или овсяную кашу - такая еда "закаляла" организм перед заморозками и укрепляла здоровье.
Что нельзя делать 4 октября
Нельзя одалживать деньги 4 октября. Можно еще долго ждать своего.
Нельзя 4 октября стоять на пороге. Можно привлечь в дом беду.
Нельзя покупать дорогие вещи 4 октября. Можно привлечь с ними беду.
Нельзя 4 октября свататься. Можно навлечь ссоры на будущую семью.
Приметы на 4 октября
Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер, то зима будет холодной.
Если в норах кротов много соломы, то зима будет суровой.
Если мало грибов и много орехов, то к суровой и снежной зиме.
Если днем холодно, а к ночи потеплело, то стоит ждать непогоды.
Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу - поздней.
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