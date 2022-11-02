Приметы на 4 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всех денег не лишиться

Что нельзя делать 4 ноября / pixabay

4 ноября церковь почитает память зимней Казанской иконы Божьей Матери. Верили, что брак, заключенный в этот день, сулил счастливую гармоничную жизнь.

Утром принято сходить в храм и помолиться у иконы Божьей Матери. У нее следует попросить защиты для себя и своих близких.

Женщины готовили вкусные угощения и приглашали всю семью за стол.

Девушки, которым очень хочется выйти замуж, должны пойти в церковь, поставить две свечи у иконы, а затем проговорить про себя: "Как свечи ярко горят и рядом стоят, так и жизнь моя будет яркой, а рядом будет достойный спутник".

Что нельзя делать 4 ноября

Нельзя 4 ноября тяжело работать, убирать, стирать.

Нельзя 4 ноября сквернословить, ругаться, выяснять отношения, обижать других словом или поступком.

Нельзя 4 ноября завидовать людям. Можно неприятности привлечь.

Нельзя 4 ноября одалживать деньги.

Нельзя 4 ноября отправляться в дальнюю дорогу.

Приметы на 4 ноября

Если 4 ноября нет дождя, то будет неурожайный год.

Если сильный ливень, то ненастье продлится еще долго.

Если утром собирается туман, то ждать теплые дни.

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