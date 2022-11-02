Приметы на 4 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всех денег не лишиться

Как привлечь удачу 4 ноября и что делать категорически нельзя.
4 ноября церковь почитает память зимней Казанской иконы Божьей Матери. Верили, что брак, заключенный в этот день, сулил счастливую гармоничную жизнь.
Утром принято сходить в храм и помолиться у иконы Божьей Матери. У нее следует попросить защиты для себя и своих близких.
Женщины готовили вкусные угощения и приглашали всю семью за стол.
Девушки, которым очень хочется выйти замуж, должны пойти в церковь, поставить две свечи у иконы, а затем проговорить про себя: "Как свечи ярко горят и рядом стоят, так и жизнь моя будет яркой, а рядом будет достойный спутник".
Что нельзя делать 4 ноября
Нельзя 4 ноября тяжело работать, убирать, стирать.
Нельзя 4 ноября сквернословить, ругаться, выяснять отношения, обижать других словом или поступком.
Нельзя 4 ноября завидовать людям. Можно неприятности привлечь.
Нельзя 4 ноября одалживать деньги.
Нельзя 4 ноября отправляться в дальнюю дорогу.
Приметы на 4 ноября
Если 4 ноября нет дождя, то будет неурожайный год.
Если сильный ливень, то ненастье продлится еще долго.
Если утром собирается туман, то ждать теплые дни.
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