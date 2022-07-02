Приметы на 4 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 4 июля и почему нельзя говорить плохо о других.
4 июля церковь почитает память священномученика Юлиана Тарсийского. А в народе этот праздник называется День влюбленных Ульяны и Ульяна или Ульянов день.
Наши предки в этот день почитали липу. Обычно она уже распускалась к этому времени и обладала по-особенному чудодейственными свойствами.
Из липы было принято варить отвар, который является бактерицидным и жаропонижающим свойствам.
Святому Ульяну молились, чтобы сохранить свою любовь и дружбу, чтобы связь с любимым человеком была крепкой и никогда не обрывалась.
Люди верили, что если 4 июля расстаться с близким человеком, вы уже больше никогда не встретитесь.
Что нельзя делать 4 июля
Нельзя 4 июля ссорится с близкими и родными.
Нельзя 4 июля выяснять отношения, не расходиться и не разлучаться.
Нельзя 4 июля трогать и обижали липу.
Нельзя 4 июля ходить в лес.
Нельзя 4 июля переезжать на новое место и начинать новое дело.
Нельзя смотреть на небо выходя из дома.
Нельзя 4 июля отправляться в дальнюю дорогу и путешествовать.
Нельзя 4 июля говорить плохо о других людях.
Приметы на 4 июля
Если липа возле дома засохла, то будет серьезная беда.
Если после дождя душно, то к вечеру снова будет дождь.
Если 4 июля гром гремит, то к затяжному ненастью.
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