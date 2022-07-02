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Приметы на 4 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

2 июля 2022, 20:10

Как привлечь удачу 4 июля и почему нельзя говорить плохо о других.

лето, приметы
Что нельзя делать 4 июля / pixabay

4 июля церковь почитает память священномученика Юлиана Тарсийского. А в народе этот праздник называется День влюбленных Ульяны и Ульяна или Ульянов день.

Наши предки в этот день почитали липу. Обычно она уже распускалась к этому времени и обладала по-особенному чудодейственными свойствами.

Из липы было принято варить отвар, который является бактерицидным и жаропонижающим свойствам.

Святому Ульяну молились, чтобы сохранить свою любовь и дружбу, чтобы связь с любимым человеком была крепкой и никогда не обрывалась.

Люди верили, что если 4 июля расстаться с близким человеком, вы уже больше никогда не встретитесь.

Что нельзя делать 4 июля

Нельзя 4 июля ссорится с близкими и родными.

Нельзя 4 июля выяснять отношения, не расходиться и не разлучаться.

Нельзя 4 июля трогать и обижали липу.

Нельзя 4 июля ходить в лес.

Нельзя 4 июля переезжать на новое место и начинать новое дело.

Нельзя смотреть на небо выходя из дома.

Нельзя 4 июля отправляться в дальнюю дорогу и путешествовать.

Нельзя 4 июля говорить плохо о других людях.

Приметы на 4 июля

Если липа возле дома засохла, то будет серьезная беда.

Если после дождя душно, то к вечеру снова будет дождь.

Если 4 июля гром гремит, то к затяжному ненастью.

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