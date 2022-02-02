Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в день Тимофея и как не попасть в беду

Как привлечь удачу и здоровье 4 февраля.
4 февраля церковь почитает память апостола Тимофея. Ранее считали, что это один из самых холодных дней в году. Начинались самые жестокие вьюги и метели. Морозы были даже сильнее, чем на Крещение.
Люди 4 февраля старались остаться дома, проводили время в разговорах и развлечениях. Хотя работать в день Тимофея не запрещено.
Считалось, что на Тимофея можно вылечить недуг и избавится от грыжи.
Хозяйки накрывали вкусный стол и приглашали родственников в дом.
Что нельзя делать 4 февраля на Тимофеев день
Нельзя 4 февраля выносить мусор, чтобы не вынести с ним счастье.
Нельзя подавать милостыню. Можно привлечь проблемы с деньгами.
Нельзя 4 февраля выходить из дома без головного убора. Верили, что нечистая сила через открытые волосы может завладеть разумом человека.
Приметы на 4 февраля в Тимофеев день
Если днем светит солнце, то ждать весну раньше.
Если много снега на Тимофея, то к хорошему урожаю зерновых.
Если снегопад 4 февраля, то день предвещает хороший урожай летом и осенью.
Если началась метель, то такая погода продлится еще неделю.
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