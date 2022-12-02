Приметы на 4 декабря: названы 5 важных вещей, которые запрещено делать в большой праздник

Что нельзя делать 4 декабря и как не попасть в беду на Введение в храм Пресвятой Богородицы.
4 декабря церковь отмечает большой праздник Введение в храм Пресвятой Богородицы.
Стоит отметить, что праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам православной церкви, который широко распространился в IX веке.
4 декабря Деве Марии молятся женщины, так как она считается покровительницей женской судьбы. Перед иконами обычно молятся о помощи, об укреплении веры, о прощении грехов и счастливой семье.
Также Богородицу просят об исцелении от разных заболеваний.
Девушкам Пресвятая Богородица помогает удачно выйти замуж.
Что нельзя делать 4 декабря
Нельзя 4 декабря утром заходить утром в чужой дом. Можно несчастье привлечь.
Нельзя 4 декабря принимать гостей в доме. Можно проблемы со здоровьем привлечь.
Нельзя 4 декабря никому ничего занимать, поскольку из-за этого в ваш дом может постучаться беда.
Нельзя 4 декабря убирать, стирать и работать.
Нельзя 4 декабря ругаться или осуждать кого-то.
Приметы на 4 декабря
Если 4 декабря будут сильные морозы, то стоит ждать суровую зиму.
Если пошел снег, значит к весне он уже не растает.
Если будет морозный день, значит лето обещает быть жарким.
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