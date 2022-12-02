Приметы на 4 декабря: названы 5 важных вещей, которые запрещено делать в большой праздник

Что нельзя делать 4 декабря / pixabay

4 декабря церковь отмечает большой праздник Введение в храм Пресвятой Богородицы.

Стоит отметить, что праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам православной церкви, который широко распространился в IX веке.

4 декабря Деве Марии молятся женщины, так как она считается покровительницей женской судьбы. Перед иконами обычно молятся о помощи, об укреплении веры, о прощении грехов и счастливой семье.

Также Богородицу просят об исцелении от разных заболеваний.

Девушкам Пресвятая Богородица помогает удачно выйти замуж.

Что нельзя делать 4 декабря

Нельзя 4 декабря утром заходить утром в чужой дом. Можно несчастье привлечь.

Нельзя 4 декабря принимать гостей в доме. Можно проблемы со здоровьем привлечь.

Нельзя 4 декабря никому ничего занимать, поскольку из-за этого в ваш дом может постучаться беда.

Нельзя 4 декабря убирать, стирать и работать.

Нельзя 4 декабря ругаться или осуждать кого-то.

Приметы на 4 декабря

Если 4 декабря будут сильные морозы, то стоит ждать суровую зиму.

Если пошел снег, значит к весне он уже не растает.

Если будет морозный день, значит лето обещает быть жарким.

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