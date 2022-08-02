Приметы на 4 августа: 3 запрета нельзя нарушать в день Марии Магдалины, чтобы беду в дом не впустить

Что нельзя делать 4 августа / pixabay

4 августа церковь почитает память Марии Магдалины. Она родилась в городе Магдал.

Девушки в этот день ходили в церковь и просили святую Магдалину подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы.

Утром женщины собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что "серебряная роса" придаст коже здоровый вид и красивый румянец.

Также к этому дню поспевали разные ягоды, поэтому в народе этот день называли Мария-Ягодница.

В этот день хозяйки собирали малину, чернику, ежевику и готовили варенье на зиму, компот и джем.

Девушки обязательно готовили вкусный ягодный пирог.

Что нельзя делать 4 августа

Нельзя 4 августа работать в поле.

Нельзя 4 августа женщинам убирать в доме.

Нельзя 4 августа думать о плохом.

Нельзя 4 августа выходить на улицу после захода солнца. Можно привлечь беду.

Приметы на 4 августа

Если гроза наступила 4 августа, то будет богатый урожай зерновых культур.Если сильный гром гремит, то будет град.

Если пауки спрятались, то будет дождь. Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.Если туман на рассвете, то будут жаркие дни.