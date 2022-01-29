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Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день и как не попасть в беду

29 января 2022, 17:00

Как привлечь удачу 31 января и что делать нельзя.

мороз
Что нельзя делать 31 января / pixabay

31 января церковь почитает память святителей Афанасия Великого и Кирилла. В народе верили, что афанасьевские морозы могут навредить здоровью.

В этот день стоит быть очень аккуратными и одеваться теплее.

Люди ходили в церковь, просили святых защиты от врагов и злых людей. Можно дома провести различные обряды, чтобы был покой и уют.

31 января хозяйки готовили угощения для родных и загадывали желание.

Что нельзя делать 31 января в Афанасьев день

Нельзя 31 января проводить хирургические операции. Можно долго проходить восстановление.

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Нельзя 31 января крестить мальчиков.

Нельзя 31 января переезжать на новое место. Оно не принесет удачу в вашу жизнь.

Нельзя 31 января ходить на свидание и женится. Вторая половинка может вас обмануть.

Нельзя 31 января отправляться на рыбалку.

Приметы на 31 января в Афанасьев день

Если метель закружила, то зима продлится долго.

Если 31 января вьюга, то весна придет не скоро.

Если оттепель 31 января, то будет плохое лето и небогатый урожай картошки.

Если солнце вышло в полдень, то стоит ждать раннюю весну.

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