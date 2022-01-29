Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 31 января и что делать нельзя.
31 января церковь почитает память святителей Афанасия Великого и Кирилла. В народе верили, что афанасьевские морозы могут навредить здоровью.
В этот день стоит быть очень аккуратными и одеваться теплее.
Люди ходили в церковь, просили святых защиты от врагов и злых людей. Можно дома провести различные обряды, чтобы был покой и уют.
31 января хозяйки готовили угощения для родных и загадывали желание.
Что нельзя делать 31 января в Афанасьев день
Нельзя 31 января проводить хирургические операции. Можно долго проходить восстановление.
Нельзя 31 января крестить мальчиков.
Нельзя 31 января переезжать на новое место. Оно не принесет удачу в вашу жизнь.
Нельзя 31 января ходить на свидание и женится. Вторая половинка может вас обмануть.
Нельзя 31 января отправляться на рыбалку.
Приметы на 31 января в Афанасьев день
Если метель закружила, то зима продлится долго.
Если 31 января вьюга, то весна придет не скоро.
Если оттепель 31 января, то будет плохое лето и небогатый урожай картошки.
Если солнце вышло в полдень, то стоит ждать раннюю весну.
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