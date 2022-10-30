Приметы на 31 октября: всего 1 традиция поможет обрести здоровье и деньги на весь год

Что нельзя делать 31 октября и как привлечь удачу в этот день.
31 октября церковь почитает память святого Луки. Одного из учеников Христа, апостола и евангелиста. В народе праздник именуют Луков день.
Святому Луке молятся о вдохновении. Также святого просили об избавлении от слабостей и недугов.
Луков день, считали раньше в народе, отлично подходит для рыбалки. Считается, что улов 31 октября будет хорошим.
Верили, если женщине 31 октября приснилась рыба, то вскоре она сможет забеременеть.
Чтобы весь год быть здоровым и финансово благополучным, обязательно нужно съесть луковицу.
Что нельзя делать 31 октября
Нельзя отдавать из дома соль. Можно лишиться семейного благополучия.
Нельзя 31 октября есть острые блюда.
Нельзя 31 октября считать деньги и монеты.
Приметы на 31 октября
Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.
Если южный ветер, то ждать потепления.
Если нет снега, то в ближайшее время не стоит ждать холодных дней.
Читайте также:
- Аджика, от которой слюнки потекут: самый простой рецепт обалденной закуски
- Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закуски
- Изысканная закуска за 10 минут: 2 рецепта вкуснейшей намазки на хлеб