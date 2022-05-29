Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачу

Что нельзя делать 31 мая / pixabay

31 мая церковь почитает память святых отцов семи Вселенских соборов. В народе день считался удачным для избавления от болезней. А вот девушкам свахи подыскивали женихов.

В этот день знахари лечили боли в спине с помощью специального заговора. Если сделать все правильно, о проблемах со спиной можно было забыть навеки.

Последний день мая был очень удачлив, чтобы обрести семью. В этот день сватались, делали предложения руки и сердца и женились.

Что нельзя делать 31 мая

Нельзя 31 мая начинать что-то новое.

Нельзя 31 мая увольняться с работы и переходить на новую.

Нельзя 31 мая чинить обувь и подшивать одежду.

Нельзя 31 мая стричь волосы и делать маникюр.

Нельзя 31 мая совершать крупные покупки.

Нельзя 31 мая рубить деревья.

Нельзя 31 мая отказывать нуждающимся.

Нельзя 31 мая ссорится и вступать в конфликты.

Приметы на 31 мая

Если красное солнце, то к ветреным дням.

Если солнечный круг в дымке или выглядит бледным, то скоро начнутся дожди.

Если обильная роса, то предвещает очень жаркий июль.

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