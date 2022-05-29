Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачу

Как привлечь удачу в последний день мая и что нельзя делать.
31 мая церковь почитает память святых отцов семи Вселенских соборов. В народе день считался удачным для избавления от болезней. А вот девушкам свахи подыскивали женихов.
В этот день знахари лечили боли в спине с помощью специального заговора. Если сделать все правильно, о проблемах со спиной можно было забыть навеки.
Последний день мая был очень удачлив, чтобы обрести семью. В этот день сватались, делали предложения руки и сердца и женились.
Что нельзя делать 31 мая
Нельзя 31 мая начинать что-то новое.
Нельзя 31 мая увольняться с работы и переходить на новую.
Нельзя 31 мая чинить обувь и подшивать одежду.
Нельзя 31 мая стричь волосы и делать маникюр.
Нельзя 31 мая совершать крупные покупки.
Нельзя 31 мая рубить деревья.
Нельзя 31 мая отказывать нуждающимся.
Нельзя 31 мая ссорится и вступать в конфликты.
Приметы на 31 мая
Если красное солнце, то к ветреным дням.
Если солнечный круг в дымке или выглядит бледным, то скоро начнутся дожди.
Если обильная роса, то предвещает очень жаркий июль.
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