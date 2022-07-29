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Приметы на 31 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньги

29 июля 2022, 23:47

Что нельзя делать 31 июля и как не попасть в беду.

лето, приметы
Что нельзя делать 31 июля / pixabay

31 июля церковь почитает память мученика Емельяна, а в народе эта дата называется Емельянов день. Считалось, что дело идет к осени, поэтому наши предки заготавливали впрок варенья и соления.

Также люди ходили в баню. Верили, можно привлечь здоровье и удачу на целый год.

В народе верили, что так, в соответствии с приметами, можно избавиться от усталости, которая накопилась во время жатвы.

Что нельзя делать 31 июля

Нельзя в баню входить с крестом на шеи.

Нельзя убирать в доме и стирать.

Нельзя ругаться и плохо говорить о людях.

Приметы на 31 июля

Если жара на Емельяна, то в декабре будут сильные морозы.

Если шишки у ели только на верхушках, то морозы будут не раньше января.

Если листья на березе начинает желтеть, то ждать ранней осени.

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