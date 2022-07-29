Приметы на 31 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньги

Что нельзя делать 31 июля и как не попасть в беду.
31 июля церковь почитает память мученика Емельяна, а в народе эта дата называется Емельянов день. Считалось, что дело идет к осени, поэтому наши предки заготавливали впрок варенья и соления.
Также люди ходили в баню. Верили, можно привлечь здоровье и удачу на целый год.
В народе верили, что так, в соответствии с приметами, можно избавиться от усталости, которая накопилась во время жатвы.
Что нельзя делать 31 июля
Нельзя в баню входить с крестом на шеи.
Нельзя убирать в доме и стирать.
Нельзя ругаться и плохо говорить о людях.
Приметы на 31 июля
Если жара на Емельяна, то в декабре будут сильные морозы.
Если шишки у ели только на верхушках, то морозы будут не раньше января.
Если листья на березе начинает желтеть, то ждать ранней осени.
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Автор: Маша Тупченко