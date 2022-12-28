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Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в доме

28 декабря 2022, 22:13
Что нельзя делать 31 декабря и как привлечь удачу на весь год.
приметы на 31 декабря, приметы на Новый год
Что нельзя делать 31 декабря / pixabay

31 декабря церковь почитает память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. В народе праздник также известен как Новолетие.

В последний день года стоит провести определенные обряды, чтобы в будущем году вам всегда везло.

Чтобы в 2023 году в год Кролика у вас всегда были деньги, обязательно до 17:00 нужно убрать в доме и помыть полы. Возле входной двери, под коврик положить большую купюру денег.

Чтобы удача и везение всегда были с вами, обязательно помойте волосы 31 декабря.

Также Новый год 2023 нужно встречать в чистой и новой одежде.

Что нельзя делать 31 декабря

Нельзя 31 декабря оставлять ножи на видном месте. Можно лишиться домашнего счастья.

Нельзя 31 декабря оставлять молоко в открытой посуде.

Нельзя 31 декабря шить, вязать, вышивать. Можно горевать весь год.

Нельзя 31 декабря стричь волосы и ногти.

Нельзя 31 декабря брать деньги в долг.

Приметы на 31 декабря

Если 31 декабря выпал снег и не покрыл поле сугробами, то ждать очень плохой урожай.

Если дует западный или юго-западный ветер, то скоро будет потепление.

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