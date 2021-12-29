Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в дом

Чтобы весь год был счастливый, стоит прислушаться к запретам и приметам.
Вот и Новый год 2022 постучал к нам в двери. В этот день нужно быть предельно осторожными. Тигр животное властное и не любит много шума.
Чтобы весь год быть удачным и в доме царила гармония, стоит с любовь и душой готовиться к празднику. Приготовить любимые блюда, накрыть стол и благодарить уходящий за все возможности, которые были.
Правда 31 декабря есть много запретов, которые нарушать не стоит.
Что нельзя делать 31 декабря
Нельзя вступать в Новый год 2022 с долгами. Стоит отдать их до 18:00 этого дня.
Нельзя 31 декабря убирать, стирать и мыть полы.
Нельзя в новогоднюю ночь выбрасывать мусор.
Нельзя начинать Новый год 2022 в грязном доме.
Нельзя ругаться и ссориться в Новый год 31 декабря.
Приметы на 31 декабря
Как Новый год встретишь, так его и проведешь.
Если первый день в году веселый, то весь год будет таким.
Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то год будет удачным.
Если в первый день Нового года выполнять тяжелую работу, весь год пройдет без отдыха.
Если 31-го декабря чихнешь, то весь год будешь счастлива.
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