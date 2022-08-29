Приметы на 31 августа: какие 2 вещи нужно сделать в последний день лета, чтобы привлечь удачу

Что нельзя делать 31 августа / pixabay

31 августа церковь почитает память мучеников Флоры и Лавра. В народе этот день много значил для периода жатвы и последующего урожая в следующем году.

Важной традицией этого дня было обязательно хорошо накормить коня. Также лошадей полагалось обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму.

Хозяйки готовились к зиме и делали заготовки. Мужчины убирали в доме и вокруг дома.

Обязательно в последний день лета пекли вкусный пирог с яблоками. Верили, что в доме будет достаток весь год.

Для удачи, хозяйки 31 августа пекли печенье в форме подковы, а иногда и в виде лошадей, причем с двумя головами.

Что нельзя делать 31 августа

Нельзя 31 августа обижать лошадей.

Нельзя стричь волосы. Можно лишиться силы и плодородия.

Нельзя ссориться и ругаться в доме.

Приметы на 31 августа

Если не успели посеять рожь до Фрола, то будет плохой урожай в следующем году.

Если лошадь часто перебирает ногами и фыркает, то ждать ненастной погоды.

Если ветер сильный 31 августа, то осень будет холодной.

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