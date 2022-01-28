Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона и как не попасть в беду

Чтобы привлечь удачу 30 января, нужно испечь хлеб.
30 января церковь почитает память Антония Великого. Люди называли этот день Антон Перезимник.
В этот день ходили в церковь, Просили святого Антона здоровья и защитить домашних животных.
Хозяйки перебирали зимние запасы и делали заготовки к весне.
Женщины выпекали колобки и угощали детей, родных и близких. 30 января нужно убрать в доме, чтобы весь год был удачлив.
Что нельзя делать 30 января в день Антона
Нельзя 30 января вязать, шить и вышивать.
Нельзя готовить блюда из чечевицы и бобовых.
Нельзя 30 января совершать дорогие покупки.
Нельзя 30 января вставать с кровати на правую ногу. Можно привлечь проблемы.
Приметы на 30 января в день Антона
Если потеплело, ясно и нет ветра, то в ближайшие дни ожидаются крепкие морозы.
Если безветренный вечер и много облаков, то к долгой стуже.
Если оттепель 30 января, то будет сильный снегопад.
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