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Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачу

28 сентября 2022, 20:10

Что нельзя делать 30 сентября в день Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

осень, приметы
Что нельзя делать 30 сентября / goodfon.ru

30 сентября церковь почитает память великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, погибшим за веру. В народе этот день традиционно считают женским.

С самого утра женщинам нужно поплакать. Если это сделать, то целый год причин лить слезы не будет. Верили, что слезами можно отвлечь беды от себя и своей семьи.

Рыдания, причитания в этот день, по поверью, могут укрепить любовь и верность мужей, а женихов - сблизить с девушками.

Что нельзя делать 30 сентября на Веру, Надежду, Любовь и Софию

Нельзя 30 сентября работать женщинам. Можно привлечь ненастье, если ослушаться запрета.

Нельзя 30 сентября стирать и убирать.

Нельзя 30 сентября заниматься рукоделием.

Нельзя 30 сентября венчаться и играть свадьбы.

Нельзя 30 сентября ругаться и выяснять отношения.

Нельзя 30 сентября выбрасывать остатки еды со стола.

Приметы на 30 сентября

Если гремит гром, то зима будет поздняя, а осень теплая.

Если сухая погода, то будет поздняя зима.

Если пасмурное утро, то будут солнечные дни.

Если день прошел без дождя, то зима будет теплой.

Если кошка умывается, то день будет сухим и ясным.

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