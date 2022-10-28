Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот день

Что нельзя делать 30 октября / pixabay

30 октября церковь почитает память преподобного мученика, святителя, архиепископа Андрея Критского.

В это день существует множество примет и поверий связано с колесом. Поэтому праздник еще называется Осия Колесник. По нему предсказывали погоду, и в звуке скрипа колеса могли "расслышать" также, какой будет урожай.

Колесо считалось символом жизни и солнца, оберегом от злых сил, его применяли для различных обрядов и лечения болезней.

30 октября можно полноценно назвать переходом от осени к зиме. В эту дату старались обеспечить должное внимание и ласку лошадям, чтобы призвать в свой дом достаток и благополучие.

Что нельзя делать 30 октября

Нельзя выяснять отношения с близкими людьми. После ссоры вы будете испытывать еще больше злости и недовольства.

Нельзя брать на себя больше обязательств, чем вы можете выполнить.

Нельзя 30 октября женщинам вышивать, чтобы не пришить собственное счастье.

Приметы на 30 октября

Если 30 октября дует сильный ветер, то будет ненастье.

Если дождь после обеда, то на следующий день будет пасмурно.

Если солнце за тучи прячется, то ждать холода.

Если листья на деревьях еще держатся, то зима будет мягкой.

Читайте такжеПочему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не знал

Читайте также: