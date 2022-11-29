Приметы на 30 ноября: 3 запреты, которые нарушать никому нельзя

Что нельзя делать 30 ноября / pixabay

30 ноября церковь почитает память Григория Чудотворца. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния.

В этот день принято было готовиться к новогодним праздникам. Мужчины старались много работать и успеть закончить все важные дела.

А вот планировать путешествия в этот день не стоит. Верили, что все планы могут рухнуть.

Что нельзя делать 30 ноября

Нельзя примерять чужие обручальные кольца. Можно беду привлечь.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя ругаться и ссориться. Можно ждать тяжелых дней.

Приметы на 30 ноября

Если хорошая погода 30 ноября, то суровой зимы не будет.

Если в снегу поиграть в этот день, то весь следующий год будете здоровыми.

Читайте такжеВесь год будут деньги и удача: какие 3 места в доме нужно убрать перед Новым годом 2023

Читайте также: