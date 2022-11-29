Приметы на 30 ноября: 3 запреты, которые нарушать никому нельзя

Что нельзя делать 30 ноября и как привлечь здоровье на весь год.
30 ноября церковь почитает память Григория Чудотворца. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния.
В этот день принято было готовиться к новогодним праздникам. Мужчины старались много работать и успеть закончить все важные дела.
А вот планировать путешествия в этот день не стоит. Верили, что все планы могут рухнуть.
Что нельзя делать 30 ноября
Нельзя примерять чужие обручальные кольца. Можно беду привлечь.
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
Нельзя ругаться и ссориться. Можно ждать тяжелых дней.
Приметы на 30 ноября
Если хорошая погода 30 ноября, то суровой зимы не будет.
Если в снегу поиграть в этот день, то весь следующий год будете здоровыми.
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Автор: Маша Тупченко