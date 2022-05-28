Приметы на 30 мая: что нельзя делать и как уберечь дом от беды

Что нельзя делать 30 мая / pixabay

30 мая церковь почитает память преподобной Евфросинии. С этого дня женщины шли на окучивание картофеля. Считалось, что если окучить его именно на Евдокию, то урожай в этом году будем большим.

Кроме того, 30 мая были обязательными на столе блюда из картошки. Считалось, что чем больше картошки люди съедят на Евдокию, тем лучше будет ее урожай по осени, поэтому хозяйки запекали ее в печи, отваривали, делали начинку для пирогов.

Чтоы привлечь здоровье, ходили в церковь и просили святую обезопасить от болезней.

Что нельзя делать 30 мая

Нельзя 30 мая принимать важные решения и подписывать документы. Можно привлечь проблемы в дом.

Нельзя 30 мая ходить в лес. Можно попасть на змею, которые очень активны в этот период.

Нельзя 30 мая принимать алкоголь. Можно навлечь беду со здоровьем.

Нельзя 30 мая отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя 30 мая одевать красную одежду.

Приметы на 30 мая

Если теплая погода, то все лето будет жарким.

Если 30 мая холодно, то лето будет с градом и ливнями.

Если сильный ветер 30 мая, то ожидали холодного лета.

Читайте также: