Приметы на 30 июня: что нельзя делать в самый опасный день июня и как не попасть в беду

Что нельзя делать 30 июня / pixabay

30 июня церковь почитает память Мануила. Этот день был особенным днем для наших предков, так как они верили, что именно сегодня люди становились уязвимыми для нечистой силы.

Чтобы защитить себя от беды в этот день, надо было жечь на берегах водоемов костры и не впускать в дом бездомных животных.

Именно в этот день люди становятся несдержанными, озлобленными, раздражительными. Учащаются случаи преступлений и нападений.

Что нельзя делать 30 июня

Нельзя рассказывать сны, которые вам приснились. Можно ждать только беды.

Нельзя купаться в водоемах и устраивать шумные вечеринки.

Нельзя выходить из дома 30 июня.

Приметы на 30 июня

Если гроза гремит 30 июня, то ждать хорошего урожая.

Если радуга в небе 30 июня, то погода будет ясной.

Если яркий восход солнца, то к богатому урожаю.

Если красный закат 30 июня, то к сильным ветрам и ненастной погоде.

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