Приметы на 30 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в дом несчастье не впустить

Что нельзя делать 30 июля / pixabay

30 июля церковь почитает память святой Маргариты Антиохийской и Лазаря Галисийского. У наших предков они ассоциировались с дождем и отблесками молний.

Именно 30 июля всегда сверкают молнии. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.

В этот день нельзя было и выходить просто на улицу, особенно во время дождя и грозы. Молния может навредить вам.

Хозяйки старались дома приготовить вкусные угощения и провести день с семьей.

Что нельзя делать 30 июля

Нельзя 30 июля смотреть на молнию. Можно привлечь неудачи и беду.

Нельзя 30 июля выходить из дома. Можно привлечь несчастье.

Нельзя 30 июля одалживать деньги и брать в долг.

Нельзя 30 июля пылесосить и мыть пол в доме.

Приметы на 30 июля

Если в этот день гроза, то ждать дождливой осени.

Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, то зимой будет мало снега и холодно.

Если очень жаркий день и похолодание ночью, то к ясному и солнечному дню.

Читайте также: