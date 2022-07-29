Приметы на 30 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в дом несчастье не впустить

Что нельзя делать 30 июля и как не попасть в беду.
30 июля церковь почитает память святой Маргариты Антиохийской и Лазаря Галисийского. У наших предков они ассоциировались с дождем и отблесками молний.
Именно 30 июля всегда сверкают молнии. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.
В этот день нельзя было и выходить просто на улицу, особенно во время дождя и грозы. Молния может навредить вам.
Хозяйки старались дома приготовить вкусные угощения и провести день с семьей.
Что нельзя делать 30 июля
Нельзя 30 июля смотреть на молнию. Можно привлечь неудачи и беду.
Нельзя 30 июля выходить из дома. Можно привлечь несчастье.
Нельзя 30 июля одалживать деньги и брать в долг.
Нельзя 30 июля пылесосить и мыть пол в доме.
Приметы на 30 июля
Если в этот день гроза, то ждать дождливой осени.
Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, то зимой будет мало снега и холодно.
Если очень жаркий день и похолодание ночью, то к ясному и солнечному дню.
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