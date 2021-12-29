Приметы на 30 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 30 декабря / pixabay

30 декабря церковь почитает память Даниила. В народе этот день называли Данилов день.

Люди разводили огонь, чтобы отпугнуть все неудачи и привлечь удачу.

В карман 30 декабря стоит положить купюру или монетку. Если это сделать, год будет очень удачным в финансовом плане. При этом лучше положить в карман новенькую монетку или купюру, которая выглядит новой. Старые, потертые и рваные не годятся для привлечения денег.

30 декабря наводили порядки и готовили новогодний стол.

Что нельзя делать 30 декабря

Нельзя шить, вязать, и рукодельничать. Можно привлечь проблемы в любовном плане.

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Нельзя ходить в баню и пить спиртные напитки.

Нельзя 30 декабря целовать спящих детей до трех лет.

Нельзя 30 декабря опаздывать. Можно упустить свое счастье.

Нельзя говорить о своих болезнях и жаловаться на свою жизнь. Можно привлечь еще больше проблем.

Нельзя 30 декабря рисковать и начинать новые дела.

Приметы на 30 декабря

Если 30 декабря солнечно, то май будет теплым.

Если идет снегопад, то скоро ударит сильный мороз.

Если иней на деревьях, то Святки будут теплыми.

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