Приметы на 30 декабря: что нельзя делать, чтобы весь год в бедности не прожить

Как привлечь удачу и что нельзя делать 30 декабря.
30 декабря церковь почитает память пророка Осия. Верили, что 30 декабря можно загадать желание, которое обязательно исполнится в будущем году.
Также считается, что все сны 30 декабря вещие и способны дать прогноз на весь год.
Проводили в этот день обряды с огнем. Все ненужные вещи сжигали от бед и несчастья.
Также принято было убирать в доме перед Новым годом и наводить порядки.
Что нельзя делать 30 декабря
Нельзя 30 декабря ходить в баню. Можно только привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя брать и давать деньги в долг.
Нельзя ругаться и спорить с родными в доме.
Приметы на 30 декабря
Если серое небо, то сулит дожди.
Если яркая луна, то будет теплая и солнечная погода.
Если к 30 октября третий день подряд наблюдается иней с утра, то снег выпадет рано.
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Автор: Маша Тупченко