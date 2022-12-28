Приметы на 30 декабря: что нельзя делать, чтобы весь год в бедности не прожить

Как привлечь удачу и что нельзя делать 30 декабря.

Что нельзя делать 30 декабря / goodfon.ru

30 декабря церковь почитает память пророка Осия. Верили, что 30 декабря можно загадать желание, которое обязательно исполнится в будущем году.

Также считается, что все сны 30 декабря вещие и способны дать прогноз на весь год.

Проводили в этот день обряды с огнем. Все ненужные вещи сжигали от бед и несчастья.

Также принято было убирать в доме перед Новым годом и наводить порядки.

Что нельзя делать 30 декабря

Нельзя 30 декабря ходить в баню. Можно только привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя брать и давать деньги в долг.

Нельзя ругаться и спорить с родными в доме.

Приметы на 30 декабря

Если серое небо, то сулит дожди.

Если яркая луна, то будет теплая и солнечная погода.

Если к 30 октября третий день подряд наблюдается иней с утра, то снег выпадет рано.

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