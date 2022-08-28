Приметы на 30 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в беду на Мирона

Что нельзя делать 30 августа / pixabay

30 августа церковь почитает память святого Мирона. В народе этот день называют Мирона, Ветрогон, а также Вдовьи помочи.

В этот день принято помогать одиноким женщинам. Приходили в гости с гостинцами и ухаживали.

Кроме одиноких женщин на Мирона принято помогать вдовам, сиротам, обездоленным людям. В этот день люди старались работать вместе, чтобы помочь подготовиться к зиме тем, кто самостоятельно не справится.

В этот день также вырезали малину, чтобы в следующем урожай был еще больше.

Обязательно старались сделать зимние заготовки.

30 августа стоит избавиться от старых и ненужных вещей. Считалось, что такой ритуал выгонит из жилища злые силы.

Что нельзя делать 30 августа

Нельзя 30 августа ходить в церковь.

Нельзя 30 августа ходить на кладбище и поминать.

Нельзя засматриваться на свое отражение в зеркале. Можно лишиться красоты.

Нельзя 30 августа свататься и играть свадьбы, объявлять помолвки в этот день. Считалось, что молодая жена может быстро овдоветь.

Нельзя 30 августа отказывать в помощи нуждающимся, лениться и бездельничать.

Приметы на 30 августа

Если солнце садится "в облако", то в ближайшие дни следует ждать непогоды.

Если хорошая погода 30 августа, то собранного урожая и запасов хватит, чтобы перезимовать.

Если утренняя роса и туман, то ждать хорошую погоду.

Если 30 августа хорошая погода, то весна ранней будет.

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