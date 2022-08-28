Приметы на 30 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в беду на Мирона

Как привлечь удачу 30 августа и что нужно сделать.
30 августа церковь почитает память святого Мирона. В народе этот день называют Мирона, Ветрогон, а также Вдовьи помочи.
В этот день принято помогать одиноким женщинам. Приходили в гости с гостинцами и ухаживали.
Кроме одиноких женщин на Мирона принято помогать вдовам, сиротам, обездоленным людям. В этот день люди старались работать вместе, чтобы помочь подготовиться к зиме тем, кто самостоятельно не справится.
В этот день также вырезали малину, чтобы в следующем урожай был еще больше.
Обязательно старались сделать зимние заготовки.
30 августа стоит избавиться от старых и ненужных вещей. Считалось, что такой ритуал выгонит из жилища злые силы.
Что нельзя делать 30 августа
Нельзя 30 августа ходить в церковь.
Нельзя 30 августа ходить на кладбище и поминать.
Нельзя засматриваться на свое отражение в зеркале. Можно лишиться красоты.
Нельзя 30 августа свататься и играть свадьбы, объявлять помолвки в этот день. Считалось, что молодая жена может быстро овдоветь.
Нельзя 30 августа отказывать в помощи нуждающимся, лениться и бездельничать.
Приметы на 30 августа
Если солнце садится "в облако", то в ближайшие дни следует ждать непогоды.
Если хорошая погода 30 августа, то собранного урожая и запасов хватит, чтобы перезимовать.
Если утренняя роса и туман, то ждать хорошую погоду.
Если 30 августа хорошая погода, то весна ранней будет.
Читайте также:
- Обалденный томатный сок на зиму: 3 превосходно вкусных и простых рецепта
- Идеальная закуска из лаваша с простой начинкой: самый вкусный рецепт
- Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецепт