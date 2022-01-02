УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 3 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

2 января 2022, 15:37

Нельзя 3 января желать здоровья и счастья людям.

мороз
Что нельзя делать 3 января / goodfon.ru

3 января церковь почитает память святителя Петра. Люди в этот день гуляли, убирали в доме и наводили порядки.

Хозяйки проводили ревизию всех солений и убирали в погребах. Мужчины брались за работу и составляли планы на будущее.

Также шла активная подготовка к празднику Рождества. Люди старались вымыть все углы в доме, навести порядок и составить меню к празднику.

Что нельзя делать 3 января в день Петра

Нельзя 3 января желать здоровья и счастья. Моет все произойти с точностью до наоборот.

Нельзя 3 января подглядывать и подслушивать. Можно привлечь беду в дом.

Реклама

Нельзя давать обещания и поднимать с земли чужие вещи.

Нельзя 3 января делать предложение руки и сердца и женится.

Приметы на 3 января

Если плюсовая температура 3 января, то сентябрь будет теплый.

Если на улице сильное солнце, то скоро ударит мороз.

Если 3 января красный рассвет, то вскоре будут сильные морозы и снегопад с дождем.

Читайте также:

viber
приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022Сбудутся все мечты: названы самые фартовые знаки зодиака, которым необычайно повезет в Новый год 2022 Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра Жена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрпризЖена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрприз С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихахС наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах "И все на дедушку похожи": Комаровский умилил фото с внуками"И все на дедушку похожи": Комаровский умилил фото с внуками
15:53

Украинский футболист опозорился поздравлением "братьям"-россиянам видео с Путиным

15:37

Приметы на 3 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:11

Ключевые реформы и борьба с олигархами: Зеленский раскрыл дорожную карту на 2022 годВидео

15:05

Взлетят на 50%: какие продукты резко подорожают в 2022 годуВидео

14:58

В Польше в новогоднюю ночь прямо на улице убили украинца, полиция задержала 12 человек

Реклама
14:40

Ющенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородойВидео

14:35

Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу

14:21

Календарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенка

14:08

В Киеве в супермаркете охранник избил женщину без сертификата о вакцинацииВидео

13:33

В Запорожье праздничный салют попал девушке в лицоВидео

13:30

В Киеве горе-продавцы оставили прямо на улице море нераспроданных елокВидео

13:07

Сколько украинцев думают позитивно и ждут, что 2022 год будет лучше 2021-го - ответ социологов

13:00

Гороскоп на завтра, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сныВидео

12:33

Ни уехать, ни приехать: оккупанты заблокировали большинство КПВВ на ДонбассеВидео

12:11

Украинцы назвали Тищенко и Киву главным разочарованием года - свежий опрос

12:10

Трагическое ДТП в Луцке: умерла женщина, которую подросток сбил на переходеВидео

11:55

В Минздраве спрогнозировали, будет ли локдаун в Украине из-за Омикрона

11:47

Израиль осудил марш в честь дня рождения Степана БандерыВидео

11:25

Цены на газ в январе поднялись: сколько украинцам придется тратить на "голубое топливо"

11:25

Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

Реклама
10:46

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 2 январяВидео

10:31

Тяга есть шоколад и пить кофе заложена в человеческом ДНК - комментарий ученых

10:25

В конце января в Украине начнется увеличение заболеваемости COVID-19 из-за Омикрона - МинздравВидео

10:01

Умерла режиссер легендарных мультфильмов "Лунтик" и "Смешарики"

09:55

Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

09:42

В моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

09:23

"Ничего об Украине без Украины": сегодня Зеленский поговорит с БайденомВидео

08:52

От тепла до морозов -13: в Украине со 2-4 января будет резко переменчивая погода

08:48

Угроза "большой войны": пойдет ли Россия в наступление на Украину в 2022 году

08:36

Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизньВидео

08:09

Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниВидео

07:42

Кузин объяснил, чем отличается дополнительная доза вакцины против COVID-19 от бустернойВидео

06:55

Наступление отменяется – России нечем воеватьмнение

05:23

Леся Никитюк в прозрачном корсете соблазнила стройными формами

05:05

Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

04:35

Где и как в быту использовать соду: 5 наиболее полезных хитростей

03:26

В Украине изменился возраст выхода на пенсию: кому нужно покупать стаж

02:54

Какую кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетолога

02:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьВидео

02:02

Превратились в мусор: в Одессе продавцы выбросили посреди улицы сотни елок

Реклама
01:55

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

01:04

Новогоднее чудо: в Луцке ребенок появился на свет под роддомом

00:51

Омикрон меньше других штаммов COVID-19 бьет по легким - ученые

01 января, суббота
23:56

Украина закрыла доступ российских судов во внутренние водные пути

23:21

Дочь Поляковой удивила страстным фото с бойфрендом

22:56

Какой салат нужно выбросить в первый же день нового года: ответ специалиста

22:39

В ВОЗ назвали главное условие для преодоления пандемии коронавирусаВидео

22:20

В Днепре во время ДТП перевернулось на крышу авто с годовалым малышом

22:08

В Украине подорожали биометрические документы: стоимость оформления

21:41

На Ровенщине мужчина сбежал из-под домашнего ареста и избил полицейских

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять