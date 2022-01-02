Приметы на 3 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

Нельзя 3 января желать здоровья и счастья людям.
3 января церковь почитает память святителя Петра. Люди в этот день гуляли, убирали в доме и наводили порядки.
Хозяйки проводили ревизию всех солений и убирали в погребах. Мужчины брались за работу и составляли планы на будущее.
Также шла активная подготовка к празднику Рождества. Люди старались вымыть все углы в доме, навести порядок и составить меню к празднику.
Что нельзя делать 3 января в день Петра
Нельзя 3 января желать здоровья и счастья. Моет все произойти с точностью до наоборот.
Нельзя 3 января подглядывать и подслушивать. Можно привлечь беду в дом.
Нельзя давать обещания и поднимать с земли чужие вещи.
Нельзя 3 января делать предложение руки и сердца и женится.
Приметы на 3 января
Если плюсовая температура 3 января, то сентябрь будет теплый.
Если на улице сильное солнце, то скоро ударит мороз.
Если 3 января красный рассвет, то вскоре будут сильные морозы и снегопад с дождем.
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