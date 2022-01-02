Приметы на 3 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 3 января / goodfon.ru

3 января церковь почитает память святителя Петра. Люди в этот день гуляли, убирали в доме и наводили порядки.

Хозяйки проводили ревизию всех солений и убирали в погребах. Мужчины брались за работу и составляли планы на будущее.

Также шла активная подготовка к празднику Рождества. Люди старались вымыть все углы в доме, навести порядок и составить меню к празднику.

Что нельзя делать 3 января в день Петра

Нельзя 3 января желать здоровья и счастья. Моет все произойти с точностью до наоборот.

Нельзя 3 января подглядывать и подслушивать. Можно привлечь беду в дом.

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Нельзя давать обещания и поднимать с земли чужие вещи.

Нельзя 3 января делать предложение руки и сердца и женится.

Приметы на 3 января

Если плюсовая температура 3 января, то сентябрь будет теплый.

Если на улице сильное солнце, то скоро ударит мороз.

Если 3 января красный рассвет, то вскоре будут сильные морозы и снегопад с дождем.

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