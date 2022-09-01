Приметы на 3 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Как привлечь удачу 3 сентября и что нельзя делать.
3 сентября церковь почитает память Фадея. Раньше это время посвящали заготовке льна, поэтому второе название праздника - Льнянница.
Растение косили, сушили и подвергали специальной обработке. Женщины в этот день любили устраивать посиделки у кого-то дома. Проводили время за какой-то работой и разговорами.
Поскольку главной традицией была уборка льна, где его использовали для изготовления одежды, а также для лекарства.
Женщины продолжали делать заготовки на зиму, квасили и сушили овощи, варили варенья из яблок.
Что нельзя делать 3 сентября
Нельзя слушать советы других, поскольку их мнение может быть ошибочным.
Нельзя девушкам заплетать косы, иначе волосы будут сухими и ломкими.
Нельзя выбрасывать яичную скорлупу. Можно привлечь несчастье.
Нельзя протирать пыль в доме. Можно привлечь в свою жизнь разочарования и беды.
Приметы на 3 сентября
Если на Фадея сухо, то весь сентябрь будет без дождей.
Если много желудей 3 сентября, то Рождество будет снежным.
Если мыши делают на стогах гнезда, то осень будет дождливой.
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