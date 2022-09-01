Приметы на 3 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Что нельзя делать 3 сентября / pixabay

3 сентября церковь почитает память Фадея. Раньше это время посвящали заготовке льна, поэтому второе название праздника - Льнянница.

Растение косили, сушили и подвергали специальной обработке. Женщины в этот день любили устраивать посиделки у кого-то дома. Проводили время за какой-то работой и разговорами.

Поскольку главной традицией была уборка льна, где его использовали для изготовления одежды, а также для лекарства.

Женщины продолжали делать заготовки на зиму, квасили и сушили овощи, варили варенья из яблок.

Что нельзя делать 3 сентября

Нельзя слушать советы других, поскольку их мнение может быть ошибочным.

Нельзя девушкам заплетать косы, иначе волосы будут сухими и ломкими.

Нельзя выбрасывать яичную скорлупу. Можно привлечь несчастье.

Нельзя протирать пыль в доме. Можно привлечь в свою жизнь разочарования и беды.

Приметы на 3 сентября

Если на Фадея сухо, то весь сентябрь будет без дождей.

Если много желудей 3 сентября, то Рождество будет снежным.

Если мыши делают на стогах гнезда, то осень будет дождливой.

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