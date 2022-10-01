Приметы на 3 октября: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы в дом беду не принести

Что нельзя делать 3 октября / goodfon.ru

3 октября церковь почитает память святого мученика Евстафия Плакиды, а также его жены Феопистии и сыновей Агапия и Феописта.

Сегодня можно было угадать погоду на целый сезон, проводили специальные обряды для изгнания злых духов из домов, а также следовали правилам для привлечения удачи.

3 октября нужно обязательно проветрить всю одежду на улице, вынести ее под солнечные лучи или прокалить на морозе, в зависимости от погоды. Верили, так можно было привлечь удачу.

Хозяйки убирали в доме и окна и зеркала мыли со святой водой.

Что нельзя делать 3 октября

Нельзя 3 октября брать чужие кухонные принадлежности.

Нельзя 3 октября одалживать деньги и самим брать в долг.

Нельзя, чтобы за столом в доме сидело 13 человек. Вас могут обмануть.

Нельзя 3 октября дарить подарки и принимать.

Приметы на 3 октября

Если в этот день дует северный ветер, то ждать стужу.

Если 3 октября южный ветер, то будет богатый урожай озимых в следующем году.

Если на Астафий Ветряк погода сырая и туманная, то весь осенний сезон должен быть благоприятным.

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