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Приметы на 3 ноября: какие 5 вещей нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды бумерангом

1 ноября 2022, 23:07

Как привлечь удачу 3 ноября и что нельзя делать в этот день.

осень, приметы
Что нельзя делать 3 ноября / pixabay

3 ноября церковь почитает память святого Иллариона. В народе этот праздник называется просто - Илларионов день. Он имеет свои обычаи и традиции.

Многие традиции и приметы на Илларионов день связаны с дорогой, поездками, путешествиями. 3 ноября путешественники опасались перекрестков - считалось, что в этой части дороги сосредотачивается зло.

Раньше верили, если вам перешли дорогу, то это очень плохой знак. Наши предки говорили, что так у вас могут отобрать не только удачу, но и здоровье.

Женщины этот день, как правило, посвящали рукоделию. Вязали теплые вещи к зиме и шили.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Нельзя поднимать что угодно с дороги, особенно с перекрестков.

Нельзя говорить плохо о других людях. Можно все вернуть бумерангом.

Нельзя ругаться с близкими и на работе.

Нельзя отправляться на охоту. Можно беду накликать.

Приметы на 3 ноября

Если на деревьях еще есть листва, то зима будет морозной.

Если западный ветер, то будут осадки.

Если на Илариона выпал снег, то значит на следующий год будет урожай хлеба.

Если закат красный, то нужно ждать мороз и ясную погоду.

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