УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

1 июня 2022, 23:20

Как привлечь удачу 3 июня и что делать не стоит.

лето, приметы
Что нельзя делать 3 июня / pixabay

3 июня церковь почитает память святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.

Посколько Святую Елену наши предки считали покровительницей льна, то этот день сеяли лен, при теплом ветре после полудня. Если же посеять его при северном ветре, то вырастит жестким.

Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее.

Хозяйки пекли хлеб с добавлением семян льна и угощали близких.

Что нельзя делать 3 июня

Нельзя 3 июня говорить плохо о других людях.

Нельзя ссориться и ругаться с близкими. Можно еще долго быть в ссоре.

Нельзя никому рассказывать свои сны.

Приметы на 3 июня

Если рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись, то пора лен сеять.

Если в день Елены плохая погода, то и осень будет плохой.

Если кукушка кукует, то будет хорошая погода.

Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой.

Если появились мухоморы, то скоро пойдут белые грибы.

Если луна в кругах, то к пасмурной погоде.

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:27

Джамала появилась на обложке немецкого издания

23:27

Мощные взрывы на Львовщине: ракеты попали по Бескидскому туннелю, есть пострадавшиеВидео

23:24

Польша поставит Украине большую партию самоходных гаубиц Krab – СМИ

23:20

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:16

"Всякое случается": Арестович рассказал, как Пушилина накрыла наша артиллерияВидео

Реклама
23:15

Украинская певица MamaRika рассказала свой вещий сон о войне, который приснился ей накануне

23:00

ВСУ за день уничтожили огромное количество техники и отправили оккупантов в "ад"Видео

22:53

Экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд признали виновной в клевете на актера: названа компенсация

22:20

"Заканчивается пушечное мясо": российский социолог о главной опасности для ПутинаВидео

22:12

Анджелина Джоли носит кольцо с картой Украины

21:53

Привлечете много везения и денег: эти запреты не нарушали никогда в Вознесение Господне

21:31

"Ой, у лузі червона калина" смелый мужчина сыграл на баяне под Кремлем

21:23

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду в Вознесение ГосподнеВидео

21:22

Бывший муж путинистки Егоровой рассказал, какие сейчас между ними отношения: "И это лучше всего"

21:21

Кулеба назвал главный недостаток шестого пакета санкцийВидео

21:16

Крым вернут ВСУ: военный эксперт объяснил бесполезность переговоров с РФВидео

20:32

На севере Херсонщины ВСУ освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов - ОВА

20:32

"Они готовятся": Арестович рассказал о планах рашистов после провала в районе ГуляйполяВидео

20:29

Байден дал добро: в Украину отправляют из США системы залпового огня HIMARSВидео

20:07

Арестович назвал главную задачу ВСУ в войне с РФВидео

Реклама
19:53

"Впервые защита детей - буквальная, с оружием в руках": первая леди Украины растрогала Сеть видеоВидео

19:45

Гороскоп для Украины: что принесет полнолуние в июне каждому знаку зодиакаВидео

19:40

Путин не выдерживает войны: почему в Кремле заговорили о перемириимнение

19:36

В НАТО резко высказались о ядерном шантаже Путина

19:24

Злата Огневич показала свои первые татуировки - значение защитных знаков

18:59

Россия может открыть "второй фронт" на киевском направлении - тероборона

18:51

Деньги потекут рекой: астролог назвал самые денежные дни в июнеВидео

18:48

Псу Патрону сделали собственный аккаунт в TikTokВидео

18:41

"Горячая" фаза до конца года: эксперт назвал сроки завершения войныВидео

18:12

США выделили Украине новую военную помощь: что предоставят на этот разВидео

18:05

Налетят грозы и будет заливать дождем: синоптики назвали дату мощной непогодыВидео

17:57

"Пострадали больше 70 кадыровцев": Геращенко озвучил детали ранения главаря "ДНР" ПушилинаВидео

17:53

РФ перебросила войска и оборудует новые позиции в трех километрах от СумщиныВидео

17:21

Офицеров-рашистов "перемололи на фарш": в ВСУ показали новый груз 200 для РФФотоВидео

17:17

"Есть надежда, что освободим": мэр Северодонецка рассказал, что 20% города держат ВСУВидео

17:05

Сто дней войны с Россией – когда наступит мир и каковы шансы Украины на победумнение

16:59

Будет мощный ракетный удар и бомбардировки: астролог назвал дату ожесточенных боев в июнеВидео

16:49

София Ротару поддержала Аллу Пугачеву в ее сопротивлении травле в РФ

16:28

Контрудар ВСУ на Херсонщине: в Минобороны рассказали о "частичном успехе"Видео

16:24

"Операция срывается": ВСУ удалось нарушить планы Путина по оккупации УкраиныВидео

Реклама
16:09

Какому продукту грозит исчезновение из украинских супермаркетов вслед за солью - СМИ

16:04

Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

15:58

Зеленский руководит обороной, используя систему Ставок - ПодолякВидео

15:45

Самый вкусный и очень полезный летний салат: превосходно простой и легкий рецепт за 2 минутыВидео

15:37

"Хочется кричать!": Осадчая рассказала о детях, которых оккупанты украли у родителей

15:37

Порты на замке: что будет означать для России запрет ЕС на страхование танкеровмнение

15:32

"За отношение к войне с Украиной и Путину": на Ахеджакову напали во время спектакля

15:31

В Кремле заговорили о подготовке "финального документа" для встречи Зеленского с Путиным

15:31

В России угрожают ударить по США из-за оружия для УкраиныВидео

15:31

Гороскоп Таро на июнь 2022: Львам – исполнение желаний, Скорпионам – важные новостиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять