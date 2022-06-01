Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 3 июня / pixabay

3 июня церковь почитает память святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.

Посколько Святую Елену наши предки считали покровительницей льна, то этот день сеяли лен, при теплом ветре после полудня. Если же посеять его при северном ветре, то вырастит жестким.

Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее.

Хозяйки пекли хлеб с добавлением семян льна и угощали близких.

Что нельзя делать 3 июня

Нельзя 3 июня говорить плохо о других людях.

Нельзя ссориться и ругаться с близкими. Можно еще долго быть в ссоре.

Нельзя никому рассказывать свои сны.

Приметы на 3 июня

Если рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись, то пора лен сеять.

Если в день Елены плохая погода, то и осень будет плохой.

Если кукушка кукует, то будет хорошая погода.

Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой.

Если появились мухоморы, то скоро пойдут белые грибы.

Если луна в кругах, то к пасмурной погоде.

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