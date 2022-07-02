Приметы на 3 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 3 июля / pixabay

3 июля церковь почитает память святого Мефодия, епископа Патарского.

Существует древнее поверье, что если в этот день домой вернуться с добычей из перепелов, то в доме обязательно будет большой достаток и материальное благополучие.

Наши предки 3 июля наблюдали за пауками. С давних пор подмечено, что они лучше любого барометра угадывают погоду за два-три дня:

если паук не раскидывает свои сети для ловли насекомых, то будет дождь или сильный ветер;

перед наступлением непогоды пауки нередко сами уничтожают сотканную ими паутину;

увидели паука за работой, то погода в ближайшее время наладится;

если паук плетет сети с особым старанием, то наступают ясные и солнечные дни.

Что нельзя делать 3 июля

Нельзя 3 июля ссориться с близкими людьми.

Нельзя выбрасывать остатки со стола, лучше отдать их нуждающимся.

Нельзя 3 июля трогать и считать деньги. Можно остаться без сбережений.

Нельзя 3 июля заплетать косы. Можно женщинам получить проблемы со здоровьем.

Нельзя 3 июля трогать и убивать пауков.

Приметы на 3 июля

Если муравьи собираются в небольшие кучки, то ожидать дождя, грозы и ветра.

Если пошел дождь, то еще 40 дней идти будет.

Если жаба выползла на траву и прыгает по суше, то начнется сильный дождь.

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