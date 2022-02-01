Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в беду

Что нельзя делать 3 февраля / pixabay

3 февраля церковь почитает память преподобного Максима Исповедника. В народе называется Максимов день.

Святого Максима считали утешителем, помощником в бедах, заступником сирот и вдов. Поэтому почитали всех неравнодушных и отзывчивых людей.

В Максимов день нужно поблагодарить тех, кто протянул вам руку помощи, можно угостить чем-нибудь.

В этот день можно укрепить семейные отношения. Муж и жена выходили во двор, обязательно держась за руки. Произнося "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу", супруги должны стряхнуть иней с веток деревьев.

Что нельзя делать 3 февраля в Максимов день

Нельзя насмехаться и причинять страдания. Можно привлечь беды и ссоры.

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Нельзя 3 февраля отказывать в помощи. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 3 февраля вступать в конфликты и ссоры. Можно сильно испортить отношения.

Нельзя 3 февраля вечером убирать в доме и выносить мусор.

Приметы на 3 февраля в Максимов день

Если в Максимов день ясная, то весна наступит рано.

Если 3 февраля ясный закат, то ударят морозы в ближайшее время.

Если 3 февраля месяц проглядывает сквозь облака, то год выдастся урожайный.

Если морозный день без снегопадов, то август будет жарким.

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