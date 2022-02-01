Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в беду

Как привлечь удачу в дом и укрепит семейный союз 3 февраля.
3 февраля церковь почитает память преподобного Максима Исповедника. В народе называется Максимов день.
Святого Максима считали утешителем, помощником в бедах, заступником сирот и вдов. Поэтому почитали всех неравнодушных и отзывчивых людей.
В Максимов день нужно поблагодарить тех, кто протянул вам руку помощи, можно угостить чем-нибудь.
В этот день можно укрепить семейные отношения. Муж и жена выходили во двор, обязательно держась за руки. Произнося "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу", супруги должны стряхнуть иней с веток деревьев.
Что нельзя делать 3 февраля в Максимов день
Нельзя насмехаться и причинять страдания. Можно привлечь беды и ссоры.
Нельзя 3 февраля отказывать в помощи. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя 3 февраля вступать в конфликты и ссоры. Можно сильно испортить отношения.
Нельзя 3 февраля вечером убирать в доме и выносить мусор.
Приметы на 3 февраля в Максимов день
Если в Максимов день ясная, то весна наступит рано.
Если 3 февраля ясный закат, то ударят морозы в ближайшее время.
Если 3 февраля месяц проглядывает сквозь облака, то год выдастся урожайный.
Если морозный день без снегопадов, то август будет жарким.
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