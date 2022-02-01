УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в беду

1 февраля 2022, 17:00

Как привлечь удачу в дом и укрепит семейный союз 3 февраля.

мороз
Что нельзя делать 3 февраля / pixabay

3 февраля церковь почитает память преподобного Максима Исповедника. В народе называется Максимов день.

Святого Максима считали утешителем, помощником в бедах, заступником сирот и вдов. Поэтому почитали всех неравнодушных и отзывчивых людей.

В Максимов день нужно поблагодарить тех, кто протянул вам руку помощи, можно угостить чем-нибудь.

В этот день можно укрепить семейные отношения. Муж и жена выходили во двор, обязательно держась за руки. Произнося "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу", супруги должны стряхнуть иней с веток деревьев.

Что нельзя делать 3 февраля в Максимов день

Нельзя насмехаться и причинять страдания. Можно привлечь беды и ссоры.

Реклама

Нельзя 3 февраля отказывать в помощи. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 3 февраля вступать в конфликты и ссоры. Можно сильно испортить отношения.

Нельзя 3 февраля вечером убирать в доме и выносить мусор.

Приметы на 3 февраля в Максимов день

Если в Максимов день ясная, то весна наступит рано.

Если 3 февраля ясный закат, то ударят морозы в ближайшее время.

Если 3 февраля месяц проглядывает сквозь облака, то год выдастся урожайный.

Если морозный день без снегопадов, то август будет жарким.

Читайте также:

viber
приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2022: Девам – козни недругов, Козерогам – трудности, Водолеям – искушенияГороскоп на сегодня, 1 февраля 2022: Девам – козни недругов, Козерогам – трудности, Водолеям – искушения Приметы на 2 февраля: что нельзя делать в день Ефимия и как не попасть в бедуПриметы на 2 февраля: что нельзя делать в день Ефимия и как не попасть в беду Командиры закрыли в кабинете и смеялись: бывшая военная рассказала о пытках в части в ДнепреКомандиры закрыли в кабинете и смеялись: бывшая военная рассказала о пытках в части в Днепре Рианна беременна первенцем - первые фотоРианна беременна первенцем - первые фото Все деньги доверил известному бизнесмену и прогорел: почему Вирчис мог пойти на самоубийствоВсе деньги доверил известному бизнесмену и прогорел: почему Вирчис мог пойти на самоубийство
18:07

Герой не моего романа: названы самые худшие мужья по гороскопу

17:51

Завалит снегом и заморозит: в Украину идут два суровых циклонаВидео

17:45

В харьковском супермаркете толпа покупателей набросилась на просрочкуВидео

17:27

Евросолидарность лидирует, а Слуга народа отстает: опубликован новый рейтинг партий

17:09

Аж пар идет: Катя Осадчая искупалась со Златой Огневич в чане под открытым небом

Реклама
17:06

Премьер Британии Борис Джонсон прилетел в Украину: что будет обсуждатьВидео

17:00

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в бедуВидео

16:59

В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминогФото

16:44

Новый удар по России, но без оружия для Украины: в ФРГ назвали план помощи Киеву

16:39

Мужчине, истекающему кровью, отказали в трех больницах Львовской области: не помогли даже копыВидео

16:32

На Закарпатье "Большая стройка" защитила дорогу Н-09 самой длинной в стране подпорной стенкой

16:12

Есть ли возрастной порог, после которого опасно беременеть - ответ гинеколога

16:10

Аналитик назвала 9 областей Украины, которые станут "красными" на этой неделе: списокВидео

16:06

500 гривен за бустерную вакцинацию: в Минфине объяснили, получат ли украинцы обещанный "бонус"

16:00

"Дешевая рабсила не помешает": премьер Польши высказался о наплыве беженцев из УкраиныВидео

15:54

Омикрон стал вызывать меньше симптомов: профессор назвал главную пятеркуВидео

15:48

Зеленский снова на высоте: появился свежий президентский рейтинг

15:39

Не только для безопасности: Кулеба раскрыл детали нового союза Украины, Польши и Великобритании

15:39

"Подсолнечное масло за 75 гривен, гречка - за 65": эксперт спрогнозировала подорожание продуктов

15:36

В Киеве таксист угостил девушку кофе со снотворным и ограбил: она впала в комуВидео

Реклама
15:14

Сын Куравлева рассказал, почему актер доживал последние дни в доме для престарелых

15:05

Роковые красотки: топ-4 знака гороскопа, перед которыми сложно устоятьВидео

14:57

Как изменилась Анастасия Заворотнюк из-за рака: первое фото актрисы за три года

14:32

Поддерживают Украину, а сами одобряют СП-2: Польша жестко разнесла Запад и пообещала оружие КиевуВидео

14:31

Стоимость бензина обновила максимум, а газ подешевел на 10 копеек: что с ценами на украинских АЗС

14:11

Посевной календарь на февраль 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

14:02

"А девочка созрела": 20-летняя дочь Синди Кроуфорд показала юное тело в трусиках и лифеВидео

13:53

Польша и Украина построят газопровод для поставок газа между государствами – Моравецкий

13:47

"Гречка за 50 грн, рис за 41 грн": в Украине очередной скачок цен на крупыВидео

13:38

Транзит газа через Украину и новая цена в ЕС: Газпром в два раза взвинтил поставки топлива в Европу

13:35

Шестая "птица" : в Украину прибыли 84 тонны боеприпасов из США

13:16

В Украине отменят призыв на срочную военную службу - указ Зеленского

13:04

У экс-главы Нафтогаза Коболева проходят обыскиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сныВидео

12:47

Спрятались под кроватью и подавали сигналы SOS: закарпатские спасатели вынесли из пламени щенковФото

12:39

Полтавские депутаты "выбивали" из женщины деньги

12:34

Мининфраструктуры готовит украинские дороги, железную дорогу и реки к включению в Трансъевропейскую сеть

12:27

Лунный календарь стрижек на февраль 2022: самые удачные дни для новой прически и окрашиванияВидео

12:21

Метинвест более чем вдвое увеличил выплату налогов - за 2021 год бюджет Украины получил 52,7 млрд

12:18

В Украине подорожали пластиковые пакеты: почем их теперь можно купитьВидео

Реклама
12:13

Новости – новое оружие, а медиаполе место битвы: Зеленский призвал Украину показать единство

12:07

Ультрабыстрая опиоидная детоксикация в Киеве новости компании

12:06

Впервые в истории: Украина начала физический импорт газа из ВенгрииВидео

11:59

Пиво и сигареты вместо книг: под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоскеВидео

11:48

Зеленский объявил о прорыве в диалоге по Донбассу и ждет решения по встрече лидеров "Нормандии"Видео

11:46

"Эротично-мелодично": солистка Go-A Екатерина Павленко снялась в провокационном платье без белья

11:43

Магнитные бури в начале февраля растянутся на несколько дней и достигнут 6 балловВидео

11:11

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

11:05

Зеленский заявил о новом формате сотрудничества Украины с Британией и Польшей

10:51

"Прошли через ад": британцы показали, как война с Россией изменила жизни тысяч украинских семей

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять