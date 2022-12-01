Приметы на 3 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы всю зиму деньги лились рекой

Что нельзя делать 3 декабря и как привлечь большую удачу.
3 декабря церковь отмечает предпраздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Также сегодня все православные христиане чтут память святого Прокла.
Святой Прокл обучался богословию у Иоанна Златоуста.
Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанна, после смерти которого он стал епископом. Прокл активно проповедовал и заботился о всех обездоленных. Он также стал известен благодаря своим многочисленным чудесам.
В этот день нужно было сходить в церковь и попросить святого об удаче в путешествиях и материальном благополучии.
Что нельзя делать 3 декабря
Нельзя 3 декабря ссорится друг с другом. Можно всю зиму остаться в одиночестве.
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
Нельзя 3 декабря давать деньги в долг.
Приметы на 3 декабря
Если 3 декабря пойдет снег, то 3 июня будет дождливая погода.
Если утром пойдет сильный снег, значит днем будет теплая и солнечная погода.
Если ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре, значит будет ясная погода.
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