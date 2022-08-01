Приметы на 3 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не принести в дом болезни

Что нельзя делать 3 августа и как не попасть в беду.
3 августа церковь почитает память святого Онуфрия Печерского и пророка Иезекииля. В народе день назвали Онуфрий Молчаливый.
Считалось, что всю работу в этот день следует выполнять молча, без лишних слов.
Женщины занимались заготовками на зиму, а мужчины выполняли работы по дому.
Проводить шумные вечеринки 3 августа не стоит. Верили, что таким образом вы впустите в свою жизнь одни беды и неудачи.
Что нельзя делать 3 августа
Нельзя 3 августа ругаться и много говорить.
Нельзя 3 августа думать о плохом. Можно вмиг притянуть несчастье.
Нельзя делать ремонт в доме и громко шуметь. Можно ждать неприятностей и болезней.
Приметы на 3 августа
Если холодная ночь, то зима будет ранней и морозной.
Если идет грозовой дождь, то осень будет сырой.
Если сорока громко кричит, то зима будет теплой.
Если много желудей, то следующий год будет удачным.
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