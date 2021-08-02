Приметы на 3 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

С этого дня начинали прощаться с летом, сеяли рожь и собирали яблоки в садах.
3 августа православная церковь чтит память одного из четырех великих пророков Ветхого Завета Иезекииля. В народе этот день прозвали Онуфрием Молчаливым.
В этот день люди старались готовить места для зерна в амбарах. Также всю работу выполняли исключительно молча. В этот день много говорить нельзя, а во время проведения различных обрядов, вообще стоит думать о хорошем и как привлечь удачу.
С этого дня начинали прощаться с летом, сеяли рожь и собирали яблоки в садах. Из самых спелых плодов делали компоты, варенья, вина и квас.
Но стоит помнить, что до Яблочного спаса их нельзя употреблять в пищу сырыми.
3 августа нужно провести в мире и согласии, избегая острых углов и конфликтов.
Помимо этого рекомендуется навести порядок в шкафах и избавиться от старых вещей. Также нужно помыть емкости для круп и полки холодильника, чистота должна быть во всем.
Чего нельзя делать 3 августа
- Нельзя есть сырые упавшие с дерева яблоки, иначе потом могут возникнуть проблемы с ЖКТ.
- Не рекомендуется лениться или впадать в состояние апатии. В противном случае это негативно скажется на будущем и приведет к обрушению планов.
- Также запрещается ругаться и скандалить с близкими людьми, иначе в дом могут прийти беды и нищета.
- Под особым запретов - выяснение отношений с родителями.
Приметы 3 августа
- В муравейнике много муравьев - зима будет холодная.
- Грозовые дожди пришли - жди сырую осень.
- Ночью свежо и холодно - зимой ожидается много морозов.
- Много желудей - урожай будет богатым.
В народной среде считалось, что о погоде, которая будет наблюдаться предстоящей зимой, можно узнать уже летом. К примеру, существует поверье, гласящее, что низкая температура воздуха в ночь на третий день последнего летнего месяца является гарантией того, что предстоящий зимний период в качестве своей отличительной черты будет иметь лютые морозы.