Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впустить

Как привлечь удачу 29 сентября и что нужно приготовить женщинам.
29 сентября церковь почитает память великомученицы Евфимии Всехвальной.
В этот день по птицам гадали, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки - тем сильней будут морозы. А если в этот день слышали гром, то ждали бесснежную зиму.
Хозяйки обязательно готовили капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов.
К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику - кому что больше нравится.
Что нельзя делать 29 сентября
Нельзя в этот день ловить рыбу и ходить к водоемам.
Нельзя завидовать в этот день никому.
Нельзя 29 сентября отправляться в дальнюю поездку.
Нельзя ссориться в доме и злиться.
Приметы на 29 сентября
Если листья не падают на Евфимию, то это означает, что морозы будут нескоро.
Если на 29 сентября сухо, значит зима будет теплой.
Если в этот день раздается гром, то зима будет без снега.
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