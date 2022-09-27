Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впустить

Что нельзя делать 29 сентября / pixabay

29 сентября церковь почитает память великомученицы Евфимии Всехвальной.

В этот день по птицам гадали, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки - тем сильней будут морозы. А если в этот день слышали гром, то ждали бесснежную зиму.

Хозяйки обязательно готовили капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов.

К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику - кому что больше нравится.

Что нельзя делать 29 сентября

Нельзя в этот день ловить рыбу и ходить к водоемам.

Нельзя завидовать в этот день никому.

Нельзя 29 сентября отправляться в дальнюю поездку.

Нельзя ссориться в доме и злиться.

Приметы на 29 сентября

Если листья не падают на Евфимию, то это означает, что морозы будут нескоро.

Если на 29 сентября сухо, значит зима будет теплой.

Если в этот день раздается гром, то зима будет без снега.

Читайте такжеДеньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатстве

Читайте также: