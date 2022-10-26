Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилось

Что нельзя делать 29 октября / goodfon.ru

29 октября церковь почитает память мученика Лонгина Сотника, который родился в Каппадокии.

Святой мученик считался целителем от болезней, связанных с глазами. Верили, что сегодня обязательно нужно помолиться святому.

Кроме того, в этот день можно было прогнать неприятности из дома и болезни. Стоит зажечь свечу в доме и попросить Лонгина привлечь удачу, здоровье, деньги.

Хозяйки выносили теплые вещи во двор, чтобы на них падал добрый и целебный солнечный свет.

Люди сами выходили на улицу и старались застать солнечный свет. Таким образом вы привлекаете в свою жизнь радость.

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя 29 октября принимать важные решения. Лучше отложить все на следующий день.

Нельзя 29 октября совершать крупные и дорогие покупки.

Нельзя 29 октября находится в неубранном доме. Нужно обязательно вынести мусор.

Приметы на 29 октября

Если порывистый ветер 29 октября, то к дождю.

Если юго-западный ветер, то к ненастью, которое продлится достаточно долго.

Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго.

Если облака на небе редкие, то к ясной и морозной погоде.

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