Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилось

Что нельзя делать 29 октября и как привлечь удачу в этот день.
29 октября церковь почитает память мученика Лонгина Сотника, который родился в Каппадокии.
Святой мученик считался целителем от болезней, связанных с глазами. Верили, что сегодня обязательно нужно помолиться святому.
Кроме того, в этот день можно было прогнать неприятности из дома и болезни. Стоит зажечь свечу в доме и попросить Лонгина привлечь удачу, здоровье, деньги.
Хозяйки выносили теплые вещи во двор, чтобы на них падал добрый и целебный солнечный свет.
Люди сами выходили на улицу и старались застать солнечный свет. Таким образом вы привлекаете в свою жизнь радость.
Что нельзя делать 29 октября
Нельзя 29 октября принимать важные решения. Лучше отложить все на следующий день.
Нельзя 29 октября совершать крупные и дорогие покупки.
Нельзя 29 октября находится в неубранном доме. Нужно обязательно вынести мусор.
Приметы на 29 октября
Если порывистый ветер 29 октября, то к дождю.
Если юго-западный ветер, то к ненастью, которое продлится достаточно долго.
Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго.
Если облака на небе редкие, то к ясной и морозной погоде.
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