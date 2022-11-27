Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь

Что нужно сделать 29 ноября, чтобы удача весь год была в доме.
29 ноября церковь почитает память Левия Матфея, который является одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа.
В этот день обычно происходила оттепель и повышение температуры, но наши предки считали, что если в этот день тепло - зима будет суровая.
Хозяйки готовили вкусные пироги с капустой и вишней. Приглашали в дом друзей. Верили, что так можно привлечь удачу.
Принято было убирать и стирать в доме. Чтобы дом был в чистоте и уюте.
Что нельзя делать 29 ноября
Нельзя разговаривать через порог с людьми. Можно несчастье привлечь.
Нельзя одалживать деньги 29 ноября.
Нельзя ругаться и обижать людей в этот день.
Приметы на 29 ноября
Если сильный ветер, то зимой будут частые метели и вьюги.
Если холодный день, то зима тоже будет суровой.
Если теплая и дождливая погода, то зима будет теплой и мягкой.
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