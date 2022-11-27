Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь

Что нельзя делать 29 ноября / pixabay

29 ноября церковь почитает память Левия Матфея, который является одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа.

В этот день обычно происходила оттепель и повышение температуры, но наши предки считали, что если в этот день тепло - зима будет суровая.

Хозяйки готовили вкусные пироги с капустой и вишней. Приглашали в дом друзей. Верили, что так можно привлечь удачу.

Принято было убирать и стирать в доме. Чтобы дом был в чистоте и уюте.

Что нельзя делать 29 ноября

Нельзя разговаривать через порог с людьми. Можно несчастье привлечь.

Нельзя одалживать деньги 29 ноября.

Нельзя ругаться и обижать людей в этот день.

Приметы на 29 ноября

Если сильный ветер, то зимой будут частые метели и вьюги.

Если холодный день, то зима тоже будет суровой.

Если теплая и дождливая погода, то зима будет теплой и мягкой.

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