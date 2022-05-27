Приметы на 29 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 29 мая / pixabay

29 мая церковь почитает память святого Федора, которого в народе называли Житником.

В этот день готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – это было традиционное блюдо, поскольку 29 мая молились о хорошем урожае зерновых и злаков.

Верили, если 29 мая каша будет на столе, то будет большой урожай зерновых и соответственно много хлеба на столе.

В этот день было много примет, связанных со свадьбой.

Что нельзя делать 29 мая

Нельзя планировать и назначать важные встречи.

Нельзя покупать 29 мая рушник и платье на свадьбу.

Нельзя 29 мая покупать обручальные кольца.

Нельзя убирать в доме и стирать.

Нельзя оставлять на тарелке недоеденную еду.

Приметы на 29 мая

Если 29 мая зацвела рябина, ждать жаркой погоды.

Если 29 мая идет сильный дождь, то скоро будет хорошая погода.

Если на озерах появились кувшинки, то будет теплое и хорошее лето.

Если в этот день гремит гром, то будет хороший урожай зерна.

Читайте также: