Приметы на 29 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 29 июня / pixabay

29 июня церковь почитает память Тихона Медынского и преподобного Моисея Оптинского.

Люди молились Тихону и просили успокоения. Мира в доме и здоровье. Также в Тихонов день завершаются все посевные работы.

Согласно этому обычаю, тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином.

Хозяйки пекли вкусные пироги, а мужчин наливали домашнее вино.

Что нельзя делать 29 июня

Нельзя 29 июня ничего сеять. Урожай пропадет или не вырастит.

Нельзя 29 июня начинать новые дела и подписывать важные документы.

Нельзя свататься и проводить помолвку.

Нельзя 29 июня знакомиться с новыми людьми.

Нельзя 29 июня конфликтовать. Лучше все неприятные моменты отложить на следующий день.

Приметы на 29 июня

Если вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути, то к солнечным дням.

Если папоротник свернул листья с самого утра, то ждать очень жаркой погоды.

Если у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки, то скоро будет ненастье.

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