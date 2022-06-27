Приметы на 29 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу и что нельзя делать 29 июня.
29 июня церковь почитает память Тихона Медынского и преподобного Моисея Оптинского.
Люди молились Тихону и просили успокоения. Мира в доме и здоровье. Также в Тихонов день завершаются все посевные работы.
Согласно этому обычаю, тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином.
Хозяйки пекли вкусные пироги, а мужчин наливали домашнее вино.
Что нельзя делать 29 июня
Нельзя 29 июня ничего сеять. Урожай пропадет или не вырастит.
Нельзя 29 июня начинать новые дела и подписывать важные документы.
Нельзя свататься и проводить помолвку.
Нельзя 29 июня знакомиться с новыми людьми.
Нельзя 29 июня конфликтовать. Лучше все неприятные моменты отложить на следующий день.
Приметы на 29 июня
Если вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути, то к солнечным дням.
Если папоротник свернул листья с самого утра, то ждать очень жаркой погоды.
Если у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки, то скоро будет ненастье.
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