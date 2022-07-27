Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впустить

Что нельзя делать 29 июля / goodfon.ru

29 июля церковь почитает память святого Афиногене. В народе этот день называют Финогеевым и считается, что с этого дня летняя жара идет по убывающей.

Праздник имел огромное значение для людей, которые работали в поле.

В этот день девушки и парни искали колос с самым большим количеством зерен, нашедшему, согласно примете, обязательно улыбнется удача.

А зерна с этого колоса хранили до следующей весны, их бросали в землю, веря, что они принесут богатый урожай.

В эти дни практически все жители сел работали в поле. А вечером собирались, готовили угощения и отдыхали.

Что нельзя делать 29 июля

Нельзя 29 июля ходить в лес.

Нельзя 29 июля собирать грибы и ягоды.

Нельзя 29 июля рубить дрова.

Нельзя кричать и громко ругаться.

Приметы на 29 июля

Если 29 июля идет дождь, то урожай будет хорошим.

Если густой туман, то грибной год будет.

Если был жаркий июль, то и декабрь будет морозный.

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