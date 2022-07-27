Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впустить

Что нельзя делать 29 июля и как не попасть в беду.
29 июля церковь почитает память святого Афиногене. В народе этот день называют Финогеевым и считается, что с этого дня летняя жара идет по убывающей.
Праздник имел огромное значение для людей, которые работали в поле.
В этот день девушки и парни искали колос с самым большим количеством зерен, нашедшему, согласно примете, обязательно улыбнется удача.
А зерна с этого колоса хранили до следующей весны, их бросали в землю, веря, что они принесут богатый урожай.
В эти дни практически все жители сел работали в поле. А вечером собирались, готовили угощения и отдыхали.
Что нельзя делать 29 июля
Нельзя 29 июля ходить в лес.
Нельзя 29 июля собирать грибы и ягоды.
Нельзя 29 июля рубить дрова.
Нельзя кричать и громко ругаться.
Приметы на 29 июля
Если 29 июля идет дождь, то урожай будет хорошим.
Если густой туман, то грибной год будет.
Если был жаркий июль, то и декабрь будет морозный.
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