Приметы на 29 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 29 декабря / pixabay

29 декабря церковь почитает память Аггея Инесея, одного из последних пророков Ветхого Завета. Наши предки называли праздник Аггеев день.

Люди зажигали огонь 27 декабря и бросали снежного человечка. Если огонь быстро угасал, это означало, что все Святки будет стоять солнечная и ясная погода.

Также снежных человечков использовали для уничтожения всего плохого, что накопилось в душе.

Что нельзя делать 29 декабря

Нельзя считать деньги в доме. Можно лишиться всех своих накоплений.

Нельзя 29 декабря проводить время вдали от семьи. Нарушителя запрета будет ждать серьезное испытание.

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Нельзя разговаривать с собеседником через порог. В семье начнутся ссоры и скандалы.

Нельзя пить "пустой" чай, иначе весь будущий год таким будет.

Нельзя сидеть на столе. У того, кто ослушается запрета, в жизни наступит черная полоса.

Приметы на 29 декабря

Если день выдался холодным, то нужно готовиться к студеной зиме.

Если сильный мороз рисует узоры на стеклах, то он продержится еще 20 дней.

Если дует северный ветер, но облаков не видно, то ждите стужу.

Если стоит ясная погода, то и 30 декабря будет ясно.

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