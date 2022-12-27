Приметы на 29 декабря: 2 простых совета, которые нужно успеть сделать всем до Нового года

Что нельзя делать 29 декабря и как привлечь большую удачу перед Новым годом 2023.

Что нельзя делать 29 декабря / goodfon.ru

29 декабря церковь почитает святого пророка Аггея. В народе этот день прозвали Агей Инесей.

Раньше на Агея следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветки деревьев и постройки, это предвещало теплые святки.

Женщины в этот день приступали к уборке в доме. Обязательно нужно было перестелить постель, постирать всю одежду и вытереть пыль.

Также нужно было украсить дом к Новому году и купить гранат. Разместить его в центре кухонного стола.

Что нельзя делать 29 декабря

Нельзя 29 декабря садиться за стол. Можно накликать беду.

Нельзя 29 декабря разговаривать с людьми через порог. Можно скоро поссориться.

Приметы на 29 декабря

Если снег привалил вплотную к заборам, то ждать неудачного лета.

Какая погода 29 декабря, такой и апрель будет.

Если сильный мороз рисует узоры на стекле, то будет еще 20 дней мороза.

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