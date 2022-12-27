Приметы на 29 декабря: 2 простых совета, которые нужно успеть сделать всем до Нового года

29 декабря церковь почитает святого пророка Аггея. В народе этот день прозвали Агей Инесей.
Раньше на Агея следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветки деревьев и постройки, это предвещало теплые святки.
Женщины в этот день приступали к уборке в доме. Обязательно нужно было перестелить постель, постирать всю одежду и вытереть пыль.
Также нужно было украсить дом к Новому году и купить гранат. Разместить его в центре кухонного стола.
Что нельзя делать 29 декабря
Нельзя 29 декабря садиться за стол. Можно накликать беду.
Нельзя 29 декабря разговаривать с людьми через порог. Можно скоро поссориться.
Приметы на 29 декабря
Если снег привалил вплотную к заборам, то ждать неудачного лета.
Какая погода 29 декабря, такой и апрель будет.
Если сильный мороз рисует узоры на стекле, то будет еще 20 дней мороза.
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