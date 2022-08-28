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Приметы на 29 августа: какие 3 вещи нужно сделать на Ореховый спас, чтобы удачу привлечь в дом

28 августа 2022, 11:03

Что нельзя делать 29 августа и как не попасть в беду на Ореховый спас.

лето, птица
Что нельзя делать 29 августа / pixabay

29 августа отмечается Ореховый или Хлебный Спас. Этот праздник также называют Полотняным, Малым, Холодным и Нерукотворным.

В этот нельзя выпекать хлеб из зерна нового урожая. Раньше к 29 августа заканчивали жатву. В лесу собирали орехи, которые как раз поспевали к этому времени. Орехами запасались на зиму, делали из них настойку.

Считалось, что она будет иметь лечебные свойства. А настойкой из перегородок грецкого ореха спасались от простуды и болезни суставов.

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На календаре уже конец августа, и к этому времени становилось значительно прохладнее. Старались готовиться к холодной зиме. Сегодня можно было сделать оберег на удачу из колосков и поставить в доме.

Чтобы быть здоровым всю зиму, люди ходили в баню.

Успенский пост закончился 27 августа, поэтому можно сытно обедать и шумно веселиться.

Что нельзя делать 29 августа на Ореховый спас

Нельзя отказывать в милостыни нуждающимся.

Нельзя лениться и бездельничать.

Нельзя ссориться, ругаться, желать кому-либо зла.

Нельзя думать о плохом. Плохие мысли вернутся к вам бумерангом.

Приметы на 29 августа на Ореховый спас

Если много орехов уродило, то через год будет много хлеба.

Если жара в этот день, то к холодной и дождливой второй половине сентября.

Если хорошая ясная и умеренная погода, то зима будет короткой.

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