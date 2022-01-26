УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в беду

26 января 2022, 17:00

Нельзя 28 января рассказывать о своих планах людям.

мороз
Что нельзя делать 28 января / ua.depositphotos.com

28 января церковь почитает память преподобного Павла Фивейского, первого христианского монаха.

Люди этот день называли - День колдунов. Верили, что 28 января колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство.

28 января опасались и старались не выходить на улицу, чтобы случайно не попасть в беду.

Что нельзя делать 28 января в Павлов день

Нельзя 28 января ссориться и ругаться. Можно еще долго ходить в обиде.

Нельзя 28 января завидовать людям.

Реклама

Нельзя 28 января ходить в грязной одежде и грязном доме.

Нельзя 28 января рассказывать о свои планах.

Нельзя 28 января заниматься ремонтом и рукоделием.

Приметы на 28 января в Павлов день

Если в Павлов день сильный ветер, то летом часто будут идти дожди.

Если 28 января снегопад, то скоро придут морозы.

Если вороны начали прятаться, то скоро ударят морозы.

Если синицы пытаются укрыться поближе к дому, то скоро придут лютые морозы.

Читайте такжеПредвещают неприятности и опасность: что нельзя делать со свечой в доме

Читайте также:

viber
приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуПриметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в беду Исполнение желаний, денежная удача и удивительные возможности: кому из знаков повезет уже в февралеИсполнение желаний, денежная удача и удивительные возможности: кому из знаков повезет уже в феврале Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку ЗодиакаОтелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииПрогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давлении Как напиток лучше всего употреблять перед сном - комментарий диетологаКак напиток лучше всего употреблять перед сном - комментарий диетолога
18:23

Путин может использовать войска возле Украины в середине февраля - Госдеп

18:20

"Не имеете права решать": США озвучили темы-табу в переговорах с Россией

18:18

"Молотком он и убил мою маму": с украинской заробитчанкой в Польше расправился серийный убийцаВидео

18:07

Сбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в февралеВидео

17:58

Неделю носила мертвый плод из-за отказа в аборте: в Польше умерла беременная двойней женщинаВидео

Реклама
17:34

Жена Гордона удивила увеличившимся бюстом: "Подарит Дмитрию еще одного очаровательного ребенка"

17:29

Удача и везение: как число рождения может предсказать судьбу – нумерологияВидео

17:23

Виталий Портников. Кремль хочет вооружить ДонбассВидеоблоги

17:23

В Украину идет опасная погода с мощным снегопадом и морозомВидео

17:00

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуВидео

16:45

Новые варианты для Путина и "ответные меры" Москвы: Лавров разразился угрозой в адрес ЗападаВидео

16:34

Парламент увеличил минимальный размер алиментовВидео

16:32

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

16:30

Вкуснейшие и хрустящие чипсы из лаваша за 2 минуты: простой рецептВидео

16:20

Спада цен на продукты пока ждать не стоит - причинаВидео

16:19

Курс доллара в Украине вырос до максимума за четыре годаВидео

16:15

Комаровский расказал, что можно и нельзя делать при пищевом отравлении

16:00

Как связаны белки в крови и старение организма - ответ ученых

15:37

Гороскоп на февраль 2022 года для Близнецов: флирт, романтика и большая прибыльВидео

15:36

"Ковидная" тысяча Зеленского: украинцы за два дня купили лекарств на рекордную суммуВидео

Реклама
15:20

Пластический хирург рассказал, какие операции самые популярные среди украинок

15:17

Леся Никитюк примерила сексуальное нижнее белье на камеру

15:10

С какого возраста и до скольки лет можно делать пластическую операцию: хирург объяснил все нюансы

15:05

Россия не способна на полномасштабное вторжение в Украину: Кулеба объяснил причинуВидео

14:17

В Париже проходит нормандская встреча: все подробностиВидео

14:04

Горячая модель Деми Роуз полностью оголила пышные грудь и ягодицы на камеру

13:38

Стоматологи Назарій та Оксана Михайлюки провели навчальні курси в Лас-Вегасі

13:27

Молодого сумчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым

13:26

Верховная Рада пошла на уступки ФОПам: в Украине отложат штрафы за отсутствие кассовых аппаратовВидео

13:20

Украинские школы отправляют на дистанционку: в Минздраве дали рекомендации и назвали срокиВидео

13:11

"Большая стройка" готовит железную дорогу к запуску скоростных поездов между Черкассами и Киевом

13:10

Поплавский рассказал, зачем ему соцсети

13:00

Самые вкусные рубленые котлеты: готовить всего 10 минутВидео

12:48

В Мелитополе 5-классница сломала позвоночник во дворе школы: ей прописали мазь и вызвали такси

12:41

Умерла звезда фильма Анжелика - маркиза ангелов Этшика Шуро

12:26

"Сейчас линия обороны Европы - тут": юные активисты из украинского Нью-Йорка обратились к ЗападуВидео

12:26

Разговор Путина с главарями "ЛДНР" и ситуация у границ Украины: в Кремле рассказали о планах МосквыВидео

12:13

В Черновицкой области таинственно умирают молодые пограничники: родители не верят в версии следствия

11:42

Самая сексуальная бабушка в мире показала необъятную грудь в тесном купальнике

11:06

У украинцев могут отобрать пенсию: кому стоит бояться проверокВидео

Реклама
11:05

Сон, как у младенца: как нужно спать, чтобы выспаться - 7 простых советов

11:00

Друг познается в беде: кто и как поддерживает Украину на фоне угрозы большой войны

10:59

Выпивал с приятелем и наблюдал за событием: в Сумах задержали мужчину, который "заминировал" поездВидео

10:36

Британия не исключает введения жестких санкций против Путина

10:33

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграВидео

10:19

"Не понравилась крупная купюра": в Николаеве водитель гнал пассажирку из маршрутки

10:00

В Раде мало депутатов, нетронутых иглой и скальпелем – пластический хирург Дмитрий Слоссер

09:57

Международный день таможенника – открытки и поздравления к празднику

09:54

Обворовала 12 ухажеров и оформила кредиты: на Полтавщине задержали 20-летнюю девушку

09:50

Вкуснейшие блины с идеальной начинкой на Масленицу 2022: готовить всего 15 минутВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять