Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 28 января / ua.depositphotos.com

28 января церковь почитает память преподобного Павла Фивейского, первого христианского монаха.

Люди этот день называли - День колдунов. Верили, что 28 января колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство.

28 января опасались и старались не выходить на улицу, чтобы случайно не попасть в беду.

Что нельзя делать 28 января в Павлов день

Нельзя 28 января ссориться и ругаться. Можно еще долго ходить в обиде.

Нельзя 28 января завидовать людям.

Реклама

Нельзя 28 января ходить в грязной одежде и грязном доме.

Нельзя 28 января рассказывать о свои планах.

Нельзя 28 января заниматься ремонтом и рукоделием.

Приметы на 28 января в Павлов день

Если в Павлов день сильный ветер, то летом часто будут идти дожди.

Если 28 января снегопад, то скоро придут морозы.

Если вороны начали прятаться, то скоро ударят морозы.

Если синицы пытаются укрыться поближе к дому, то скоро придут лютые морозы.

Читайте такжеПредвещают неприятности и опасность: что нельзя делать со свечой в доме

Читайте также: