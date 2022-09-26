Приметы на 28 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы все счастье из дома не выпустить

Как привлечь удачу 28 сентября и что нужно сделать, чтобы в доме была удача.
28 сентября церковь почитает память святого великомученика Никиты, в народе его еще называют Никита-гусятник.
Ранее считали, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.
В день Святого Никиты принято молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы.
В этот день было принято дарить своим друзьям или людям, которым хотелось выразить свое расположение, домашнего гуся.
Считается, что охота в этот день будет особенно удачной и если охотнику повезет подстрелить дикого гуся, то его промыслы будут удачными весь год.
Что нельзя делать 28 сентября
Нельзя поднимать с земли деньги и монеты. Можно еще 3 года жить в нищете и лишиться счастья.
Нельзя 28 сентября после захода солнца веселиться и петь.
Нельзя есть гуся в этот день.
Нельзя одалживать деньги 28 сентября.
Нельзя ссориться и ругаться в доме.
Приметы на 28 сентября
Если дикие гуси летят на юг, то скоро начнется похолодание.
Если гуси часто садятся на землю, а скворцы пока не собираются улетать, то осень будет сухой и теплой.
Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу, то будет мороз.
Читайте такжеДеньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатстве
Читайте также:
- Обалденный осенний салат за 15 минут: вкуснейший рецепт
- Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закуски
- Самый вкусный заливной пирог из лаваша: быстрый рецепт за 15 минут