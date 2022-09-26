Приметы на 28 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы все счастье из дома не выпустить

Что нельзя делать 28 сентября / goodfon.ru

28 сентября церковь почитает память святого великомученика Никиты, в народе его еще называют Никита-гусятник.

Ранее считали, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.

В день Святого Никиты принято молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы.

В этот день было принято дарить своим друзьям или людям, которым хотелось выразить свое расположение, домашнего гуся.

Считается, что охота в этот день будет особенно удачной и если охотнику повезет подстрелить дикого гуся, то его промыслы будут удачными весь год.

Что нельзя делать 28 сентября

Нельзя поднимать с земли деньги и монеты. Можно еще 3 года жить в нищете и лишиться счастья.

Нельзя 28 сентября после захода солнца веселиться и петь.

Нельзя есть гуся в этот день.

Нельзя одалживать деньги 28 сентября.

Нельзя ссориться и ругаться в доме.

Приметы на 28 сентября

Если дикие гуси летят на юг, то скоро начнется похолодание.

Если гуси часто садятся на землю, а скворцы пока не собираются улетать, то осень будет сухой и теплой.

Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу, то будет мороз.

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