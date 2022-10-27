Приметы на 28 октября: какие 4 вещи нужно сделать женщине, чтобы быть счастливой

Что нельзя делать 28 октября / pixabay

28 октября церковь почитает память святого Ефимия Солунского. С этого дня люди чувствовали, что приближаются зимние холода, а животные постепенно готовились к зимней спячке.

Верили, что с приближением зимы просыпались злые духи и другая нежить. Согласно давним поверьям, с праздника Ефимий Осенний начинали мешать женщинам в их делах по хозяйству – могли спутать клубки пряжи, разорвать какую-то ткань, или побить горшки.

Чтобы такого не происходило, каждой женщине нужно убрать в доме. Стоит сходить в церковь и попросить святого защитить семью от неприятностей.

Что нельзя делать 28 октября

Нельзя 28 октября злоупотреблять алкоголем, а также переедать.

Нельзя 28 октября женщинам брать деньги взаймы, а также одалживать их.

Нельзя 28 октября лениться и отказываться от работы.

Нельзя 28 октября ругаться с людьми.

Нельзя 28 октября заключать сделки, от которых будет зависеть ваше будущее.

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Приметы на 28 октября

Если вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, то совсем скоро ударят морозы.

Если красные и расплывчатые круги вокруг луны, то ждать снег и ветер.

Если появились комары 28 октября, то зима будет теплой.

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