Приметы на 28 октября: какие 4 вещи нужно сделать женщине, чтобы быть счастливой

Что нельзя делать 28 октября и как привлечь удачу в этот день.
28 октября церковь почитает память святого Ефимия Солунского. С этого дня люди чувствовали, что приближаются зимние холода, а животные постепенно готовились к зимней спячке.
Верили, что с приближением зимы просыпались злые духи и другая нежить. Согласно давним поверьям, с праздника Ефимий Осенний начинали мешать женщинам в их делах по хозяйству – могли спутать клубки пряжи, разорвать какую-то ткань, или побить горшки.
Чтобы такого не происходило, каждой женщине нужно убрать в доме. Стоит сходить в церковь и попросить святого защитить семью от неприятностей.
Что нельзя делать 28 октября
Нельзя 28 октября злоупотреблять алкоголем, а также переедать.
Нельзя 28 октября женщинам брать деньги взаймы, а также одалживать их.
Нельзя 28 октября лениться и отказываться от работы.
Нельзя 28 октября ругаться с людьми.
Нельзя 28 октября заключать сделки, от которых будет зависеть ваше будущее.
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Приметы на 28 октября
Если вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, то совсем скоро ударят морозы.
Если красные и расплывчатые круги вокруг луны, то ждать снег и ветер.
Если появились комары 28 октября, то зима будет теплой.
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