Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный день

Что нельзя делать в первый день Рождественского поста и как привлечь удачу 28 ноября.
28 ноября церковь почитает память святых Авива, Самония и Гурия, а также начинается Рождественский пост, который продлится сорок дней.
В этот день люди заботились о домашних животных. Кроме того ходили в церковь и просили об исцелении.
С этого дня любые гуляния, бурное веселье, и всякие излишества - под запретом. Это связано с началом сорокадневного Рождественского поста.
До самого Святвечера, 6 января, следует воздерживаться не только от мяса, яиц, молочного и алкоголя, но и следует избавляться от негативных мыслей, посвятить себя добрым делам, молитвам.
Раньше хозяйки готовили скромный ужин с кутьей на воде и варениками с капустой и грибами.
Также считается, что если сходить и покупаться в бане в этот день, то можно приобрести здоровье на весь год.
Что нельзя делать 28 ноября
Нельзя обижать людей и затаивать обиду.
Нельзя 28 ноября убирать дома, Можно привлечь в дом нечисть.
Нельзя 28 ноября жадничать. Можно благополучие из дома прогнать.
Нельзя 28 ноября ходить на охоту и рыбалку.
Нельзя 28 ноября пить алкоголь и употреблять продукты животного происхождения. Молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.
Нельзя 28 ноября проводить какие-либо магические обряды.
Приметы на 28 ноября
Если сильный ветер в этот день, то значит будет плохая погода аж до Николая 19 декабря.
Если мрачная, но теплая погода на Гурьев день, то в мае будет холодина.
Если снег лежит, то он не растает до самой весны.
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