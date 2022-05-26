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Приметы на 28 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

26 мая 2022, 20:10

Как привлечь удачу 28 мая и что нельзя делать.

весна, приметы
Что нельзя делать 28 мая / pixabay

28 мая церковь почитает память Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея.

28 мая сеяли пшеницу и овес. Однако, это нужно было сделать до полудня, иначе семена не дадут урожай. Также занимались посадкой огурцов.

На Пахома Теплого 28 мая наблюдали за погодой, чтобы определить, какой она будет летом.

Что нельзя делать 28 мая

Нельзя 28 мая сажать никакие растения, кроме пшеницы и огурцов.

Нельзя 28 мая контролировать свои эмоции и не обижаться на окружающих.

Нельзя 28 мая вечером выходить на улицу. Можно получить травму и долго лечиться.

Приметы на 28 мая

Если восход сегодня красный, то летом может быть много пожаров.

Если зацвел можжевельник, то можно сажать ячмень.

Если в воздухе много паутины, то будет погода жаркая летом.

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