Приметы на 28 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 28 июня / pixabay

28 июня церковь почитает память святого пророка Амоса и мученика Вита Римского.

Наши предки в этот день молились святому Виту, Верили, если сходить в церковь, можно защитить себя от болезней на ближайший год.

С 28 июня перестают сеять хлеб. Считается, что после этого дня он уже не сойдет.

Молодые девушки вышивали и ткали, а невесты готовились к будущей свадьбе.

Что нельзя делать 28 июня

Нельзя 28 июня вступать в конфликты с окружающими.

Нельзя 28 июня обижать животных.

Нельзя 28 июня убирать и выносить мусор.

Нельзя 28 июня выбрасывать остатки еды со стола.

Приметы на 28 июня

Если услышали громкий треск кузнечиков, то ждать осадков,

Если роса утром большая, то год будет очень урожайным.

Если утром большой туман, то скоро будут дожди.

Читайте такжеПривлечете небывалый успех и огромное богатство: приметы на июль, которые принесут деньги и гармонию

Читайте также: