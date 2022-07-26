Приметы на 28 июля: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь успех

Что нельзя делать 28 июля / goodfon.ru

28 июля церковь почитает память мученика Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии.

Православные молятся святому Виту об избавлении от болезней и укреплении здоровья. Также его просят защитить от беды домашний скот.

28 июля в Украине отмечают день крещения Киевской Руси. Первым обряд крещения произвел князь Владимир, которого в ряде источников называют не иначе, как Владимир Красное Солнышко.

День Фита в народе считается несчастливым и опасным. Поэтому в этот день в старину старались не ходить в лес и на природу, и особенно на реку.

Женщинам в этот день полагалось хорошо отдохнуть. В поле и вовсе не стоило выходить, поскольку считали, что там разгуливает нечистая сила.

Говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода – это настоящее счастье и удача, ведь именно сейчас солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье.

Что нельзя делать 28 июля

Нельзя 28 июля купаться в открытых водоемах.

Нельзя ходить в лес и собирать грибы.

Нельзя расчесываться и стричь волосы.

Нельзя 28 июля кричать и ругаться.

Нельзя выбрасывать еду со стола.

Приметы на 28 июля

Если кузнечики громче обычного стрекочут, то будут осадки.

Если сильный ветер подул, то погода ясной будет.

Если восточный ветер, то к ветряной и дождливой погоде.

Если гром гулко гремит, то будет ливень.

Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных дней.

Если туман вечером, то к дождю.

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