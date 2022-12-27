Приметы на 28 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать перед Новым годом, чтобы не остаться без денег

28 декабря церковь почитает память преподобного Трифона Печенгского, в народе день называли Тифоновым.
В этот день было принято молиться святому. Он считался покровителем моряков, поэтому обращались к нему в случае опасности.
Считалось, что сны в эту ночь показывают, в каком состоянии находится внутренняя энергия. Если приснился плохой сон, значит, необходимо разобраться в себе. Хорошие сновидения обычно сбываются в течение 3 дней.
Чтобы отпугнуть беду от дома, нужно было вынести горячие угли на улицу или растопить печь.
Что нельзя делать 28 декабря
Нельзя 28 декабря смеяться над родными. Верили, что в противном случае очень скоро придётся пролить столько же слез, сколько было смеха.
Нельзя 28 декабря жаловаться на погоду. Могут начаться проблемы со здоровьем.
Нельзя 28 декабря начинать новые проекты. Обсуждать и планировать их можно, а вот приступать к решительным действиям наши предки не советовали.
Нельзя 28 декабря ругаться и обижать людей.
Приметы на 28 декабря
Если кошка очень просится в дом, то к сильному морозу.
Если утром дует северный ветер, то ждать холода.
Если на полях снег лежит гладко, то ждать неурожая.
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